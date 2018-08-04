В Сингапуре "откроют" небо для коммерческих и государственных дронов

Сингапурский консорциум Future Flight Consortium займется разработкой диспетчерской системы для управления полетами дронов. Объединение получило заказ Управления гражданской авиации Сингапура и министерства транспорта страны по результатам тендера на создание диспетчерской системы, который проводили с ноября 2017 года.

Об этом сообщает Tech in Asia.

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Из-за роста их популярности в ближайшем будущем беспилотников станет достаточно много для того, чтобы они начали представлять опасность для пилотируемых летательных аппаратов и для других дронов. Это означает, что скоро может возникнуть потребность в системе, которая отслеживает и управляет совместными полетами пилотируемой и беспилотной авиации.

В Управлении гражданской авиации Сингапура объявили, что выработкой все новых правил полетов беспилотной авиации невозможно будет покрыть все аспекты применения дронов. Поэтому вместо введения массы ограничений власть решила создать диспетчерскую систему, которая сделала бы полеты дронов над городом безопасными.

Перспективная диспетчерская система позволит операторам дронов выполнять полеты за пределами прямой видимости. Состав новой системы и принцип работы пока не раскрываются. Некоторые ее элементы уже проходят испытания в деловом районе Уан-Норт в сингапурском Куинстауне, где официально разрешены испытания дронов и беспилотного наземного транспорта.



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