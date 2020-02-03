00:01
4 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 РЕДЖЕП ЭРДОГАН ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сигал, Охлобыстин и Прилепин – партия фриков РФ. Фюрер реинкарнировал в Путина
      Вєсті Кремля
      22:04, 3 февраля
      Вести.UA : Новая валюта – украинское пессо. Тимошенко предлагает продавать "слуг народа"
      Вєсті.UA
      21:10, 3 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 РЕДЖЕП ЭРДОГАН ГРИПП В УКРАИНЕ

      В СИЗО в Одессе умер заключенный: работники заведения причастны к не одному преступлению

      10 Читати новину українською
      В карцере Одесского СИЗО от побоев умер заключенный: ГБР открыло дело против сотрудников изолятора / "Думская"

      В Одесском СИЗО в карцере от побоев умер заключенный. Следователи Государственного бюро расследований считают, что к трагедии могут быть причастны работники изолятора.

      Как сообщает пресс-центр ГБР, следствие предварительно установило, работники Одесского СИЗО поспособствовали, чтобы до одного из заключенных в камеру незаконно зашли двое других заключенных. Те, со своей стороны, нанесли мужчине телесные повреждения. Впоследствии сотрудники СИЗО незаконно переместили потерпевшего в карцер, и тот там умер.

      Обратите внимание! Малюська опять неожиданно посетил СИЗО: на этот раз министр обратил внимание на Одессу – фото

      Правоохранители выяснили, что одним из злоумышленников оказался начальник одного из отделов СИЗО. В марте 2019 года следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, задокументировали, как он требовал и получил 2 тысячи долларов взятки от заключенного. За это руководитель СИЗО пообещал досрочно освободить заключенного и не помещать его в карцер. На время досудебного расследования этого дела вышеупомянутого руководителя СИЗО неоднократно отстраняли от должности по решению суда. 23 сентября 2019 года обвинительный акт в отношении него направили в суд.

      Кроме того, этот начальник отдела фигурирует и в другом уголовном производстве. Следователи ГБР предварительно установили, что он причастен к организации нарушений условий содержания под стражей заключенного.

      Последнему было разрешено:

      • свободно передвигаться,
      • беспрепятственное общаться с родственниками и знакомыми,
      • пользоваться запрещенными предметами.

      Следователи уже начали досудебное расследование по статье 364 Уголовного кодекса. Говорится о злоупотреблении служебным положением со стороны работников госучреждения» Одесский следственный изолятор", входящий в структуру Министерства юстиции. В то же время их действия привели к тяжким последствиям в виде смерти заключенного.

      Санкция статьи предусматривает наказание в виде:

      • лишения свободы на срок от 3 до 6 лет;
      • лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,
      • штраф от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 525 тысяч гривен до 1 миллиона 51 тысячи гривен).

      Сейчас продолжается комплекс первоочередных следственных и процессуальных действий. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, а также причины смерти заключенного и личности других причастных к совершению этого преступления. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области.

      Кстати! Бунт в СИЗО Кропивницкого: пострадали 25 заключенных

      Как приготовить популярный салат "Мимоза": простой рецепт
      3 февраля
      39053
      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Жертвы Криминальные новости Новости Одессы СІЗО
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 3 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:01 Вовк планує остаточно закріпитися на посаді – в його руках впливова фігура
      Роман Маселко
      3 февраля , 22:20 Главные новости 3 февраля: Зеленский и Эрдоган, Иран обиделся на Украину из-за сбитого самолета
      Ірина Вихрущ 262
      31 января , 18:00 Какой принтер выбрать для малого бизнеса: реальные истории предпринимателей
      Єва Шварц 272
      30 января , 10:00 Почему не стоит лечить геморрой народными методами и какие последствия это может иметь
      522
      3 февраля , 22:00 Начался ли уже кризис из-за коронавируса?
      Ігор Гуменний 139
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук