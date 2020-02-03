В СИЗО в Одессе умер заключенный: работники заведения причастны к не одному преступлению
В Одесском СИЗО в карцере от побоев умер заключенный. Следователи Государственного бюро расследований считают, что к трагедии могут быть причастны работники изолятора.
Как сообщает пресс-центр ГБР, следствие предварительно установило, работники Одесского СИЗО поспособствовали, чтобы до одного из заключенных в камеру незаконно зашли двое других заключенных. Те, со своей стороны, нанесли мужчине телесные повреждения. Впоследствии сотрудники СИЗО незаконно переместили потерпевшего в карцер, и тот там умер.
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Правоохранители выяснили, что одним из злоумышленников оказался начальник одного из отделов СИЗО. В марте 2019 года следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, задокументировали, как он требовал и получил 2 тысячи долларов взятки от заключенного. За это руководитель СИЗО пообещал досрочно освободить заключенного и не помещать его в карцер. На время досудебного расследования этого дела вышеупомянутого руководителя СИЗО неоднократно отстраняли от должности по решению суда. 23 сентября 2019 года обвинительный акт в отношении него направили в суд.
Кроме того, этот начальник отдела фигурирует и в другом уголовном производстве. Следователи ГБР предварительно установили, что он причастен к организации нарушений условий содержания под стражей заключенного.
Последнему было разрешено:
- свободно передвигаться,
- беспрепятственное общаться с родственниками и знакомыми,
- пользоваться запрещенными предметами.
Следователи уже начали досудебное расследование по статье 364 Уголовного кодекса. Говорится о злоупотреблении служебным положением со стороны работников госучреждения» Одесский следственный изолятор", входящий в структуру Министерства юстиции. В то же время их действия привели к тяжким последствиям в виде смерти заключенного.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде:
- лишения свободы на срок от 3 до 6 лет;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,
- штраф от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 525 тысяч гривен до 1 миллиона 51 тысячи гривен).
Сейчас продолжается комплекс первоочередных следственных и процессуальных действий. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, а также причины смерти заключенного и личности других причастных к совершению этого преступления. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области.
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