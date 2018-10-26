В скромном образе с легким макияжем: Сальма Хайек украсила обложку глянца
Знаменитая 52-летняя актриса Сальма Хайек стала главной героиней декабрьского выпуска мексиканского глянцевого журнала Vogue.
Об этом Виктория сообщила поклонникам на своей странице в Instagram.
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Для обложки звезда позирует в простом белом вязаном свитере и темно-серых свободных брюках. Визажисты сделали минимум макияжа актрисе с легким акцентом на глаза коричневыми тенями. Из аксессуаров на Салме только золотые кольца.
"Сексуальная и элегантная", "ты выглядишь невероятно", "Богиня", - комментируют новые снимки пораженные пользователи в сети.
Сальма Хайек/ Vogue Mexico
Сальма Хайек/ Vogue Mexico
Источник: 24 Канал
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