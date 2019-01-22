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      В следующем году общественный транспорт Люксембурга станет бесплатным

      19 Читати новину українською
      Общественный транспорт Люксембурга станет полностью бесплатным
      Общественный транспорт Люксембурга станет полностью бесплатным / Joel Mott

      С 1 марта 2020 в Люксембурге можно будет бесплатно ездить автобусами, трамваями и железной дорогой (за исключением вагонов первого класса).

      Об этом сообщило издание DW со ссылкой на заявление министра по общественным работам Люксембурга Франсуа Бауша.

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      Министр отметил, что возможность купить билеты на поезда останется, поскольку в соседних странах проезд остается платным. По словам Бауша, эта инициатива прежде всего социальная.

      Мы ожидаем значительного снижения цен. Сейчас мы проводим переговоры с железнодорожными компаниями соседних стран,
      – заявил министр.

      Люксембург станет первой страной в мире с совершенно бесплатным проездом в общественном транспорте.

      Летом 2018 Эстония ввела бесплатный проезд на общественном транспорте в 11 из 15 регионов страны. Таким образом власти страны хотят внести вклад в защиту окружающей среды. В частности, в Таллине рассчитывают, что бесплатные автобусы снизят частоту использования автомобилей гражданами страны. Ежедневно около 200 000 человек из Германии, Франции и Бельгии ездят на работу в Люксембург.

      Сейчас государство субсидирует общественный транспорт на 90 процентов, тратя на это 491 миллионов евро в год.

      Теги: Европа Транспорт Люксембург
      Источник: 24 Канал
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