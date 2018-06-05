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В следующем году тарифы на воду начнут расти на 50%

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Тарифы на воду начнут расти
Тарифы на воду начнут расти / ukr.media

В 2019 тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения изменятся в среднем на 49,6%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевводоканала".

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"Пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств. Расчетный тариф на услуги водоснабжения и водоотведения по подсчетам "Киевводоканала" изменится в среднем на 49,6% и составит 23 гривны 17 копеек", – отметила директор Департамента экономики и финансов Ирина Кирилюк

Председатель правления – генеральный директор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий отметил, что если тарифы будут ниже, возможны последствия как технического, так и финансового характера.

"Предприятие потеряет возможность реагировать на аварийно-восстановительные работы и в полном объеме выполнять их. Также большой проблемой является отток квалифицированных кадров, и без увеличения тарифа мы и в дальнейшем будем их терять", – отметил Дмитрий Новицкий.

Теги: Новости Украины Новости Киева коммунальные услуги
Источник: 24 Канал
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