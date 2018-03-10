В Словакии прошел многотысячный митинг из-за убийства журналиста

Убийство словацкого журналиста и его подруги всколыхнуло всю Европу. И вывело более 100 тысяч демонстрантов на улицы городов.

Последние протесты такого масштаба в Словакии были еще 28 лет назад. Тогда, когда в ходе Бархатной революции в стране повалили коммунистический строй. Сейчас 120 тысяч словаков вышли на улицы крупнейших городов из-за убийства журналиста Яна Куцяка.

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Я думаю так же, как большинство Словакии. Это ужасная трагедия. Поэтому мы должны как-то реагировать. Мы должны ответить,

– рассказала жительница Братиславы Хелена Курукового.

Самый большой митинг состоялся в столице Словакии – Братиславе. Он собрал 60 тысяч граждан. С плакатами "Страна должна стать государством без мафии" демонстранты пришли под здание парламента и правительства. Хотят, чтобы премьер-министр страны Роберт Фицо ушел в отставку. А также хотят, чтобы к расследованию были привлечены международные эксперты.

Ян Куцяк стал первым убитым журналистом в Словакии за всю историю существования государства. Вероятным мотивом убийства стала его профессиональная деятельность. Ведь Куцяк работал над расследованием возможной причастности итальянской мафии к махинациям с субсидиями ЕС на востоке Словакии. Заказчики и исполнители преступления пока не установлены.