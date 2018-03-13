В Словакии требуют досрочных выборов из-за убийства журналиста

Словацкая партия Most-Híd, входящая в коалицию, инициирует досрочные выборы из-за убийства журналиста Яна Куцяка.

Об этом сообщает SME.

Недавно на съезде партии решили обсудить возможность досрочных выборов с другой коалиционной партией SNS.

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"Республиканский совет партии поручает партийному руководству обсудить возможности досрочных парламентских выборов", – заявил лидер партии Most-Híd Бела Бугар.

В партии угрожают правительству выходом из коалиции, если не будет согласия на досрочные выборы. Это, скорее всего, так же приведет к досрочному прекращению полномочий парламента.

Мы проголосовали единогласно, если договоренность о досрочных выборах будет достигнута, наши министры остаются на постах,

– сказал Бугар.

Он требует проведения выборов как можно быстрее. Премьер Словакии Роберт Фицо выступает против идеи досрочных выборов. В понедельник министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявил, что подает в отставку на фоне политического кризиса в стране.

Ян Куцяк стал первым убитым журналистом в Словакии за всю историю существования государства. Вероятным мотивом убийства стала его профессиональная деятельность. Ведь Куцяк работал над расследованием возможной причастности итальянской мафии к махинациям с субсидиями ЕС на востоке Словакии. Заказчиков и исполнителей преступления пока не установили. По всей стране прокатились самые массовые акции протеста за последние 28 лет.