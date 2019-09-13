12:25
13 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Навальный глава наркокартеля. Медведев разбушевался
      Вєсті Кремля
      00:14, сегодня
      Вести.UA: Крепостной Аваков слушается Зеленского. Немногочисленное войско Порошенко
      Вєсті.UA
      19:44, 12 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В случае падения мировых цен на руду, украинских бизнес может остаться вне рынка, – PwC

      16 Читати новину українською
      Железная руда
      Железная руда / energolife.info

      Если Парламентарии примут изменения в Налоговый кодекс, предусмотренный законопроектом №1210, доля рентных платежей в отношении коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины в 10 раз превысит аналогичные в других странах-конкурентах.

      А это будет означать, что в случае мирового падения цен на руду украинский бизнес пострадает больше всего.

      Об этом заявил лидер практики налогообложения и юридических услуг одной из крупнейшей мировой аудиторской компании "ПрайсуотерхаусКуперс" (PwC) во время проведения рабочей группы Парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

      По оценкам международных аналитиков, усиление налоговой нагрузки приведет к потере конкурентоспособности продукции украинских горнообогатительных комбинатов на мировых рынках сбыта. Поэтому рекомендуют не спешить с принятием налоговых изменений и продолжить консультации с бизнесом и профильными специалистами экономики.

      Как сообщалось ранее, экономический эксперт Александр Савченко уже посчитал, что заложенные налоговые новации в законопроекте 12 10, затормозят развитие украинской экономики минимум на 2%.

      blog_ava
      Курс валют на 13 сентября: доллар и евро продолжают дешеветь
      сегодня
      1020
      Теги: Налоговый кодекс Финансы Бизнес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо
      сегодня , 12:00 Бранець Кремля Микола Шиптур: що про нього відомо
      Блог Соцмережі 109
      Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      сегодня , 11:46 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 832
      Как современные технологии в стирке экономят время и деньги владельца
      12 сентября , 09:30 Как современные технологии в стирке экономят время и деньги владельца
      270
      Черная кошка и пустые ведра: а вы суеверны?
      сегодня , 10:00 Черная кошка и пустые ведра: а вы суеверны?
      1639
      Третий пошел: как освобождение Болтона повлияет на политику США в отношении Украины и мира
      сегодня , 09:10 Третий пошел: как освобождение Болтона повлияет на политику США в отношении Украины и мира
      Світлана Попова 580
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук