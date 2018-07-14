В случае победы над Францией я готов сделать тату прямо на лбу, – хорватский футболист

Полузащитник сборной Хорватии и "Барселоны" Иван Ракитич на пресс-конференции, посвященной финалу чемпионата мира против Франции, выразил надежду на победу.

Хорватский футболист заявил, что если его команде удастся победить в финале чемпионата мира-2018, то он сделает себе татуировку на лбу, но при одном условии.

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Ощущение лучше нельзя придумать, я очень горд, этот финал – верх всех ожиданий. В случае победы я готов сделать тату прямо на лбу! Хотя сначала спрошу разрешения у жены. Мы все едины. Это не только мы, наши тренеры, журналисты – это вся страна. В каждой игре мы показывали, что преданны победе. Уверен, играй мы на стадионе с вместимостью в 4,5 млн, он был бы полный,

– сказал Ракитич.

Напомним, финальный матч ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии начнется 15 июля в 18:00.