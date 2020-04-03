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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В "Слуге народа" говорят, что предпосылок для отмены местных выборов нет

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      Перенесення виборів поки не заплановане

      Руководитель президентской партии "Слуга народа" и заместитель главы соответствующей фракции в парламенте Александр Корниенко заявил, что пока рано говорить о переносе местных выборов. Даже несмотря на всемирную пандемию коронавируса.

      Ідею перенесення місцевих виборів, які мають відбутися у жовтні 2020, поки не розглядають. Про це Олександр Корнієнко заявив в ефірі програми громадянської мережі ОПОРА "Депутатський день ".

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      Станом на зараз і на вчора, коли я останній раз говорив з президентом, немає ніяких передумов, щоб виборів не було. І зараз, навіть за найбільш апокаліптичним прогнозом, пік епідемії не відбудеться пізніше червня-липня 2020 року. Говорити про те, що вибори, які мають відбутися в жовтні, потрібно скасовувати в квітні – це не дуже справедлива історія,
      – зазначив Корнієнко.

      За його словами, зараз вирішують питання, яким чином фінансово забезпечити проведення місцевих виборів і у якому форматі вони пройдуть.

      "Вибори не можуть не відбуватися через відсутність грошей, але з іншого боку в рамках тих бюджетних змін, ми зараз працюємо з бюджетним комітетом, щоб намагатися закласти той мінімум, який, на нашу з Центральною виборчою комісією думку, дозволить таки провести ці вибори", – додав Корнієнко.

      Раніше таку ж заяву зробив глава Комітету виборців України Олексій Кошель. Він наголосив у коментарі 24 каналу, що немає жодних підстав для перенесення місцевих виборів в Україні через пандемію коронавірусу.

      Що треба знати про місцеві вибори 2020

      • Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.
      • Участі у чергових виборах не братимуть лише ті населені пункти, які сформували свої органи місцевого самоврядування після 2015 року – у межах закону про децентралізацію влади та утворенням ОТГ.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 ЦИК Слуга народа Верховная Рада Местные выборы 2020 Александр Корниенко
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