В "Слуге народа" говорят, что предпосылок для отмены местных выборов нет

Руководитель президентской партии "Слуга народа" и заместитель главы соответствующей фракции в парламенте Александр Корниенко заявил, что пока рано говорить о переносе местных выборов. Даже несмотря на всемирную пандемию коронавируса.

Ідею перенесення місцевих виборів, які мають відбутися у жовтні 2020, поки не розглядають. Про це Олександр Корнієнко заявив в ефірі програми громадянської мережі ОПОРА "Депутатський день ".

Цікава думка Ми тільки входимо в кризу, буде запит на сильну руку, – соціолог

Станом на зараз і на вчора, коли я останній раз говорив з президентом, немає ніяких передумов, щоб виборів не було. І зараз, навіть за найбільш апокаліптичним прогнозом, пік епідемії не відбудеться пізніше червня-липня 2020 року. Говорити про те, що вибори, які мають відбутися в жовтні, потрібно скасовувати в квітні – це не дуже справедлива історія,

– зазначив Корнієнко.

За його словами, зараз вирішують питання, яким чином фінансово забезпечити проведення місцевих виборів і у якому форматі вони пройдуть.

"Вибори не можуть не відбуватися через відсутність грошей, але з іншого боку в рамках тих бюджетних змін, ми зараз працюємо з бюджетним комітетом, щоб намагатися закласти той мінімум, який, на нашу з Центральною виборчою комісією думку, дозволить таки провести ці вибори", – додав Корнієнко.

Раніше таку ж заяву зробив глава Комітету виборців України Олексій Кошель. Він наголосив у коментарі 24 каналу, що немає жодних підстав для перенесення місцевих виборів в Україні через пандемію коронавірусу .

Що треба знати про місцеві вибори 2020