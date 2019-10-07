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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН

      В "Слуге народа" объяснили, почему Украина не может отказаться от формулы Штайнмайера

      133 Читати новину українською
      Хотел бы напомнить, что не наши танки стоят под Тамбовом, – Яременко
      Хотел бы напомнить, что не наши танки стоят под Тамбовом, – Яременко / liga.net

      Украина уже не сможет без последствий отказаться от имплементации формулы Штайнмайера. Она предусматривает определенные политические обязательства.

      Если Украина себя уважает, она должна их соблюдать. Об этом сказал глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью "РБК-Украина".

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      "Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов", – добавил он.

      Он также отметил, что письмо Кучмы Специальному представителю председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группы Мартину Сайдику не является обязывающим, оно показывает определенную позицию.

      Нечто подобное уже зафиксировано в минских договоренностях. И сами минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не является международным договором, но политически они нас обязывают,
      – подчеркнул Яременко.

      Так, в преамбуле к двум абзацам самой формулы речь идет о ее имплементации в украинское законодательство. Нардеп пояснил, что формулировка в законе должна отражать суть согласованной формулы Штайнмайера, но не обязанна быть дословной.

      В Украине вспыхнула новая волна протестов из-за формулы Штайнмайера – 6 октября акции "Остановим капитуляцию" состоялись более чем в 30 городах. На Майдане Независимости в Киеве активисты объявили о создании движения сопротивления и выдвинули требования украинским властям – не реализовать формулу.

      Формула Штайнмайера: что нужно знать

      • Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.
      • Согласно формулы, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.
      • Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины.
      • Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
      • В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялся ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.
      • Президент Владимир Зеленский отмечает – это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска".
      • Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

      Отметим, точной даты саммита в нормандском формате нет. Предварительно он должен был состояться в сентябре, но тогда все сорвала российская сторона.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Слуга народа Украина – Россия Формула Штайнмайера Новости Украины Новости политики
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