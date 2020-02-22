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      В "Слуге народа" обвиняют политиков в панике из-за возвращения украинцев из Уханя

      - Читати новину українською
      Вина на политиках, – Верещук про протесты из-за эвакуации украинцев из Уханя / Фейсбук-страница Ирины Верещук

      Львиная доля ответственности за ситуацию протестами из-за эвакуацию украинцев из китайского Уханя лежит на политиках – они используют человеческие эмоции.

      Политики используют инстинкты, об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире "Радио Свобода".

      Интересно: Эвакуированные из Уханя будут проверять на наличие коронавируса каждые три дня, – Минздрав

      "Сколько существует человек, столько и инстинкты. Страх, паника – это все то, что мы, к сожалению, еще не можем побороть. И какой не была бы власть, какой она не была бы авторитарной или автократической – это то, чем можно, так сказать, пользоваться, как инструментами", – сказала она.

      Верещук добавила, что политики используют эту ситуацию и "инстинкты человеческой психики".

      Львиная доля людей, которые прочитали в соцсетях, например, на Львовщине или на Тернопольщине о том, что к ним едут, везут, эвакуируют, как их не называли бы, едва не "прокаженных" (так как там писали, это я сейчас цитирую ), львиная доля ответственности лежит на политиках,
      – отметила Верещук.

      Что известно о протестах из-за эвакуации украинев из Уханя

      Вместе с решением об эвакуации не огласили, в какой именно город привезут украинцев и иностранцев из китайского Уханя. В то же время в СМИ появлялась информация с указаниями отдельных регионов, поэтому там взрывались протесты.

      Так, к примеру, было на Львовщине и Тернопольщине. Люди собирались и даже жгли шины у медицинских учреждений, куда якобы должны были привезти украинцев. Впоследствии из-за этого глава Тернопольской ОГА Игорь Сопель подал в отставку – Владимир Зеленский ее принял.

      Самые большие протесты вспыхнули в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных украинцев. От 19 февраля местные перекрывали дороги, жгли шины и даже устроили столкновения с полицией, во время которых 9 силовиков получили ранения.

      • Утром 20 февраля ситуация в поселке обострилась, и туда приехала полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики также привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
      • К вечеру 20 февраля правоохранителям удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.
      • Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человек и открыла 5 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили.

      К теме: Протесты в Новых Санжарах – Данилов рассказал о подстрекателей

      Владимир Зеленский после протестов обратился к украинцам. Он отметил, "вирусологи в спортивных костюмах" в городке сознательно и умышленно сеяли панику среди местного населения, а затем подстрекали их к протестам. Президент подчеркнул, что виновные будут наказаны.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Слуга народа Протесты Новости политики Новости Здоровье Здоровье Коронавирус 2020 Новые Санжары
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