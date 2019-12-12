В "Слуге народа" отреагировали на слова Путина о "второй Сребренице" на Донбассе

Трагедия в городе Сребренице в 1995 году во время войны в Югославии была следствием целого ряда проблем региона – этнических, религиозных, геополитических. На Донбассе такой сценарий не может повториться, потому что украинцы – это единый народ.

Такое мнение 11 декабря в Киеве на брифинге по закону об особом статусе Донбасса выразил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Об этом рассказали в УНН .

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Таким образом лидер президентской партии отреагировал на слова главы Кремля Владимира Путина. Тот заявил, что, мол, если Украине передадут контроль над границей до выборов на Донбассе, то люди там будут в опасности.

Реакция Корниенко на слова Путина

"О Сребренице: здесь надо четко разделять, что это был религиозный вопрос. И действительно, та ситуация, которая была в бывшей Югославии – там было наслоение нескольких моментов: и этнических, и религиозных, и геополитических", – пояснил политик.

У нас в Украине один народ, украинсктй, говорящий на разных языках и диалектах, но это один народ, это в большинстве одна вера или ее отсутствие. И мы знаем четко, кем эта ситуация направлена, как она возникла на Донбассе, и поэтому здесь не может быть таких сравнений,

– подчеркнул лидер СН.

Корниенко подытожил, что не видит вероятности развертывания в Украине таких событий, которые были в Югославии.

Как Путин сравнил Донбасс с Сребреницей

Во время встречи с Советом по правам человека при президенте 10 декабря российский лидер заявил, что считает возможным преследования жителей фейковых "ЛНР" и "ДНР".

Украинская сторона все время задает вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Вы представляете, что тогда будет? А я представляю, что будет. Сребреница будет,

– сказал тогда Путин.