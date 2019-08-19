В "Слуге народа" отреагировали на высказывания Бужанского о "тупой овце"

Новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой". В партии его слова назвали недопустимыми, но при этом политсила призвала СМИ воздержаться от оценочных суждений относительно нардепов.

В "Слуге народа" осудили высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского относительно журналистки журнала "Новое Время". Руководство партии и фракции "Слуга народа" принесло госпоже Духнич извинения.

Как это было: Будущий депутат Бужанский обозвал журналистку "тупой овцой"

Однако в партии добавили, что оскорбительные слова Бужанского были, хотя и неэтичным, но "достаточно понятной реакцией" на оценочные суждения относительно личных чувств, которые он якобы испытывает относительно СССР и определенных украинских политиков.

"Слуга народа" призвала представителей СМИ воздержаться от такого рода оценочных суждений, чтобы не способствовать "наклеиванию ярлыков и предвзятому отношению к политикам".

Почему Максим Бужанский обозвал журналистку?

Бужанского оскорбило, что журналистка Ольга Духнич во время интервью с лидером "Слуги народа" Дмитрием Разумковым сказала, что Максим Бужанский ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича. В свою очередь журналистка написала, что отвечать Бужанскому не будет, потому что это "как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто".



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Кто такой Максим Бужанский?

Блогер, который попал в новый парламент по 25-му округу в Днепре. Бужанский открыто критикует события Евромайдана и не скрывает, что 10 лет назад голосовал за "Партию регионов". Виктора Януковича он считает хотя и не самым удачным, но легитимным президентом, а 9 мая – настоящим праздником.