В "Слуге народа" озвучили первые налоговые инициативы новой Рады
Одними из первых налоговых инициатив профильного комитета Верховной Рады могут стать система "е-чек" и возможность так называемого "кэшбека" за покупки для граждан. В общем налоговый комитет хочет подать на рассмотрение нового парламента около 30 законопроектов.
В частности, к этим законопроектам те, которые ранее были зарегистрированы в Раде предыдущего созыва и даже прошли первое чтение, рассказал будущий нардеп от "Слуги народа", один из основных кандидатов на пост главы налогового комитета ВРУ Данил Гетманцев, сообщает "Слово и дело".
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Он напомнил, что недавно Кабинет министров уже публиковал об инициативе введения электронного чека и "кэшбека" для потребителей.
Речь идет о том, что когда вам не выдают чек или выдают фальшивый, то вы можете это проверить в режиме онлайн. Тогда вы сообщаете об этом налоговой и получаете возврат стоимости своей покупки. Зато предприниматель платит 200% штрафа,
– рассказывает Данил Гетманцев.
По его словам, таким образом удастся подключить всех граждан к контролю за счетно-кассовыми операциями. Для рисковых отраслей такое нововведение планируется с 1 января 2020 года, а для других – через год.
О каких еще инициативах говорили в "Слуге народа"?
В частности, "слуги народа" планируют кардинальные изменения в самой работе Верховной Рады. Например, Руслан Стефанчук говорил о возможном введении голосования с помощью отпечатка пальца. Кроме того, были инициативы об уголовной ответственности для прогульщиков и кнопкодавов.
Также известно, что одной из первых инициатив новой Рады может быть сокращение количества депутатов с 450 до 300.