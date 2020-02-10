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      В "Слуге народа" предложили создать 5 группу ФЛП со ставкой 0%: детали законопроекта

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      Депутаты предлагают облегчить жизнь для украинских стартапов / ain.ua

      Депутаты от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде предлагают налоговые каникулы для стартапов. Для них хотят создать отдельную группу для физических лиц предпринимателей с 9-месячной льготной ставкой единого налога 0%.

      В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект №2615. Новую группу смогут использовать стартапы и инновационный бизнес. Льготы создаются для того, чтобы дать им достаточно времени, чтобы разработать правильную стратегию и закрепиться на рынке.

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      Законопроект определяет стартапы, как "недавно созданную компанию, которая строит свой бизнес и обладает ограниченным количеством ресурсов (как человеческих, так и финансовых) и планирует выходить на рынок". Применяемые им инновационные технологии могут быть глобальными или локальными.

      Инициаторами законопроекта являются депутаты от "Слуги народа", в частности глава энергетического комитета рады Андрей Герус и глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

      Что предусматривает законопроект:

      • льготный период в 9 месяцев для стартапов-ФЛП, в течение которого они освобождаются от уплаты налогов и представления налоговой отчетности;
      • объем доходов ФЛП 5-й группы в течение первых 9 месяцев НЕ должен превышать 300 тысяч гривен в месяц;
      • если доход превысит 300 тысяч гривен, компания сможет в течение месяца изменить группу налогообложения, или это будет сделано автоматически;
      • ФЛП 5-ой группы должны использовать регистраторы расчетных операций (РРО), включая программные;
      • после окончания льготного периода ФЛП сможет выбрать соответствующую группу, или это будет сделано автоматически;
      • использовать пятую группу физлицо может только один раз.

      Интересно! Группа "Рейтинг" провела исследование, согласно которому большинство украинцев поддерживают введение обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса, две трети — идею возврата средств в случае выявления нефискального чека.

      Что нужно знать о новых правилах для ФЛП

      • Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшение давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".
      • Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 17 октября.
      • Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.
      • Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.
      • Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.


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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Андрей Герус – новости Слуга народа IT-бизнес Стартап Инвестиции 24 Законодательство ФОПы
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