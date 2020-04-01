В "Слуге народа" призвали расследовать "пленки Ермака" и не давить на Гео Лероса: детали

Во фракции "Слуга народа" призвали правоохранителей тщательно расследовать содержание скандальных видео с участием брата главы Офиса Президента Андрея Ермака. В то же время нардепа Гео Лероса, который обнародовал видео, депутаты просят не преследовать.

Соответствующее заявление на своей фейсбук-странице опубликовал один из депутатов президентской фракции – Никита Потураев. В ней говорится, что информация, обнародованная Леросом, может свидетельствовать о торговле государственными должностями с участием должностных лиц Офиса Президента.

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Однако реакцию некоторых правоохранительных органов депутаты считают "крайне странным".

Ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными. Считаем такие действия угрожающими гражданскому обществу и его базовым правам и свободам,

– отметили депутаты.

Депутаты обратились в Офис генпрокурора, ГБР, МВД и НАБУ, чтобы они в первую очередь расследовали содержание опубликованных записей.

Обратите внимание! К народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу, 1 апреля, приехали сотрудники Службы безопасности Украины, чтобы вручить повестки на допрос. По мнению Лероса, визит СБУ связан с публикацией скандальных записей.

Скандал с "пленками Лероса": главное

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал несколько видео. На них брат главы ОП Андрея Ермака Денис обсуждает с собеседниками вопрос о назначении на госдолжности.

Через два дня Лерос обнародовал еще одну запись, где говорится о лоббировании экс-нардепа Владимира Купчака на пост руководителя госпредприятия "Энергоатом".

Сам Ермак считает, что появление компромата с его братом, который "торгует госдолжностями", является личной местью нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса.

САП уже возбудила уголовное дело, где фигурирует Ермак по обращению Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.

30 марта ГБР также возбудила уголовное дело по заявлению главы Офиса Президента Андрея Ермака из-за распространения материалов о якобы продаже государственных должностей.

Сам Денис Ермак сегодня признал, что на пленках именно он. Он также отметил, что имеет право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проэктами, брать на рассмотрение резюме и тому подобное.

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