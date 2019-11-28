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      24 Канал Программы Политическая анатомия
      ДЕЛО САДОВОГО ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      В "Слуге народа" прокомментировали дело против Садового

      Политическая анатомия 19 Читати новину українською

      Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в прямом эфире 24 канала во время программы "Политическая анатомия" прокомментировал дело против мэра Львова Андрея Садового.

      По его словам, если у городского головы и действительно сильная правовая позиция, а доказательств преступления мало – то его сторона победит.

      К теме: Садовый пожалуется в суд на препятствование инвестиционной деятельности

      Напомним, что мэра Львова обвиняют в превышении власти за то, что он якобы задешево продал иностранному инвестору, компании СТР, землю под обязательство построить там современную промзону – индустриальный парк.

      По мнению "слуги народа" Качуры, делу нужно давать правовую оценку, а не искать политический подтекст.

      Мне хочется, чтобы мы давали не политическую, а правовую оценку. У нас, согласно Уголовному процессуальному законодательству, есть соревнования сторон,
      подчеркнул Качура.

      Он подчеркнул: если у Садового сильная правовая позиция, и материалы это подтверждают, то дело на его стороне. Подтверждением чему является решение Антикорсуда, который выбрал мэру залог, который в 50 раз меньше того, о котором хлопотали в САП.

      Как адвокат в прошлом, я предполагаю, что если уровень залога был настолько уменьшен, то значит не было достаточных доказательств, которые бы указывали на совершение преступления,
      – подытожил нардеп.

      качура
      Александр Качура

      Также нардеп во время эфира обратился к Садовому с просьбой исследовать материалы.

      "Я хотел бы к вам обратиться, чтобы вы предоставили мне – как представителю монобольшинства – материалы. Я их исследую и буду осуществлять депутатский контроль, чтобы все-таки это дело было объективно расследовано, и чтобы не было давления на правоохранительные органы. А ваши адвокаты смогут доказать в апелляционной инстанции неаргументированность тех позиций, которые были указаны правоохранительными органами", – сказал Качура.

      Что известно о деле САП относительно Садового:

      САП объявила Садовом подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом 21 ноября.

      ► В целом, это старое производство, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Генпрокуратуру, когда ее возглавлял Юрий Луценко. В 2016 году прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продал землю. Цена была 54 миллиона гривен. По мнению прокуроров, это должно составлять 140 миллионов гривен.

      ► Садовый объяснил, что мэрия имела право сдавать эту землю в аренду и продавать. Относительно обвинения в занижении стоимости земли, то Садовый ответил, что согласно инвестиционному конкурсу, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю. Мэр Львова отметил, что КГГА не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляла сертифицированная компания.

      ► По словам Андрея Садового, компания СТР до сих пор ждет возможности начать свою работу, они готовы были вложить 50 млн евро и построить 3 тыс раб мест.

      ► Высший антикоррупционный суд избрал мэру Львова Андрею Садовому залог, который в 50 раз меньше того, о котором ходатайствовали в САП.

      Они просто имеют уважение и ожидают, что завтра появится окно возможностей,
      – отметил мэр Львова.

      К слову, компания была готова вложить в парк 50 миллионов евро и создать 3 тысячи рабочих мест. Больше об индустриальном парке во Львове читайте по ссылке.

      "Когда показал документы Милованову, у него волосы дыбом встали"

      По словам Садового, примерно месяц назад (вероятно, речь идет об октябре 2019) он имел встречу с премьер-министром, чтобы объяснить абсурдность дела против него. А Гончарук в свою очередь поручил разобраться с вопросом министру развития экономики Милованову.

      Больше о реакции Милованова на дело против Садового – читайте здесь.

      Садовый о залоге в 1 миллион гривен

      Напомним, что в заключении Высший антикоррупционный суд избрал мэру Львова Андрею Садовому залог, который в 50 раз меньше того, о котором ходатайствовали в САП.

      "Судья сделал беспрецедентный шаг, но мы все равно подаем апелляцию и я буду требовать, чтобы те претензии отвергли полностью. Я дал задание своим защитникам готовить иск к тем специалистам в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которые ведут это дело четыре года", – прокомментировал Садовый.

      Как Андрею Садовому избирали меру пресечения:

      Читайте больше о реакции Садового на залог в более 1 миллион гривен

      "Это плевок в лицо САП"

      Однако, редактор издания "Наши деньги" Олекса Шалайский считает, что уменьшение залога в 50 раз – это уникальный случай, ведь обычно суд поддерживает решение прокуроров.

      Это такой плевок в лицо САП, если они просили 50 миллионов гривен, а дали только 1,
      – подчеркнул журналист.

      Что думает о решении Антикорсуда депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин – смотрите здесь.

      Также в "Политанатомии":

      Депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин попросил "слугу народа" Александра Качуру прокомментировать прогулы заседаний его коллеги Александра Дубинского.

      Как в "Слуге народа" прокомментировали прогулы Дубинского – читайте здесь.

      Смотрите вторую часть программы "Политическая анатомия" за 28 ноября 2019:

      Садовий поскаржиться до суду на перешкоджання інвестиційній діяльності

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Слуга народа Дело Садового Андрей Садовой Новости Львова Инвестиции Антикоррупционный суд САП Политическая анатомия
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