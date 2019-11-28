В "Слуге народа" прокомментировали дело против Садового

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в прямом эфире 24 канала во время программы "Политическая анатомия" прокомментировал дело против мэра Львова Андрея Садового.

По его словам, если у городского головы и действительно сильная правовая позиция, а доказательств преступления мало – то его сторона победит.

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Напомним, что мэра Львова обвиняют в превышении власти за то, что он якобы задешево продал иностранному инвестору, компании СТР, землю под обязательство построить там современную промзону – индустриальный парк.

По мнению "слуги народа" Качуры, делу нужно давать правовую оценку, а не искать политический подтекст.

Мне хочется, чтобы мы давали не политическую, а правовую оценку. У нас, согласно Уголовному процессуальному законодательству, есть соревнования сторон,

– подчеркнул Качура.

Он подчеркнул: если у Садового сильная правовая позиция, и материалы это подтверждают, то дело на его стороне. Подтверждением чему является решение Антикорсуда, который выбрал мэру залог, который в 50 раз меньше того, о котором хлопотали в САП.

Как адвокат в прошлом, я предполагаю, что если уровень залога был настолько уменьшен, то значит не было достаточных доказательств, которые бы указывали на совершение преступления,

– подытожил нардеп.



Александр Качура

Также нардеп во время эфира обратился к Садовому с просьбой исследовать материалы.

"Я хотел бы к вам обратиться, чтобы вы предоставили мне – как представителю монобольшинства – материалы. Я их исследую и буду осуществлять депутатский контроль, чтобы все-таки это дело было объективно расследовано, и чтобы не было давления на правоохранительные органы. А ваши адвокаты смогут доказать в апелляционной инстанции неаргументированность тех позиций, которые были указаны правоохранительными органами", – сказал Качура.

Что известно о деле САП относительно Садового:

► САП объявила Садовом подозрение в деле строительства индустриального парка в Рясном под Львовом 21 ноября.

► В целом, это старое производство, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Садового в июле 2017 года вызвали на допрос в Генпрокуратуру, когда ее возглавлял Юрий Луценко. В 2016 году прокуратура заявила, что горсовет Львова задешево продал землю. Цена была 54 миллиона гривен. По мнению прокуроров, это должно составлять 140 миллионов гривен.

► Садовый объяснил, что мэрия имела право сдавать эту землю в аренду и продавать. Относительно обвинения в занижении стоимости земли, то Садовый ответил, что согласно инвестиционному конкурсу, компания CTP получила право арендовать земельный участок, а также заключила соответствующее соглашение. После этого воспользовалась своим правом выкупить землю. Мэр Львова отметил, что КГГА не имеет права оценивать стоимость земли. Это осуществляла сертифицированная компания.

► По словам Андрея Садового, компания СТР до сих пор ждет возможности начать свою работу, они готовы были вложить 50 млн евро и построить 3 тыс раб мест.

► Высший антикоррупционный суд избрал мэру Львова Андрею Садовому залог, который в 50 раз меньше того, о котором ходатайствовали в САП.

Они просто имеют уважение и ожидают, что завтра появится окно возможностей,

– отметил мэр Львова.

К слову, компания была готова вложить в парк 50 миллионов евро и создать 3 тысячи рабочих мест. Больше об индустриальном парке во Львове читайте по ссылке.

"Когда показал документы Милованову, у него волосы дыбом встали"

По словам Садового, примерно месяц назад (вероятно, речь идет об октябре 2019) он имел встречу с премьер-министром, чтобы объяснить абсурдность дела против него. А Гончарук в свою очередь поручил разобраться с вопросом министру развития экономики Милованову.

Больше о реакции Милованова на дело против Садового – читайте здесь.

Садовый о залоге в 1 миллион гривен

Напомним, что в заключении Высший антикоррупционный суд избрал мэру Львова Андрею Садовому залог, который в 50 раз меньше того, о котором ходатайствовали в САП.

"Судья сделал беспрецедентный шаг, но мы все равно подаем апелляцию и я буду требовать, чтобы те претензии отвергли полностью. Я дал задание своим защитникам готовить иск к тем специалистам в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которые ведут это дело четыре года", – прокомментировал Садовый.

Как Андрею Садовому избирали меру пресечения:

Читайте больше о реакции Садового на залог в более 1 миллион гривен

"Это плевок в лицо САП"

Однако, редактор издания "Наши деньги" Олекса Шалайский считает, что уменьшение залога в 50 раз – это уникальный случай, ведь обычно суд поддерживает решение прокуроров.

Это такой плевок в лицо САП, если они просили 50 миллионов гривен, а дали только 1,

– подчеркнул журналист.

Что думает о решении Антикорсуда депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин – смотрите здесь.

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Депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин попросил "слугу народа" Александра Качуру прокомментировать прогулы заседаний его коллеги Александра Дубинского.

Как в "Слуге народа" прокомментировали прогулы Дубинского – читайте здесь.

Смотрите вторую часть программы "Политическая анатомия" за 28 ноября 2019: