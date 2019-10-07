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      В "Слуге народа" рассказали, что будет с боевиками, которые воевали против Украины

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      У пророссийских боевиков будет выбор после разведения войск
      У пророссийских боевиков будет выбор после разведения войск / infokava.com

      После разведения войск у донецких боевиков, воевавшие на стороне России, будет выбор. Они смогут покинуть территорию оккупированного Донбасса вместе с выводом российских войск или могут остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах.

      Нардеп фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью "РБК-Украина" отметил, что в целом "это проблема России и этих людей", что им делать дальше.

      Обратите внимание: В "Слуге народа" объяснили, почему Украина не может отказаться от формулы Штайнмайера

      Яременко добавил, что Минские договоренности говорят о "народной милиции" на Донбассе, но это не означает, что "милицией" должны стать первый и второй армейские корпуса, которые расположены в ОРДЛО.

      По словам политика, право участия в работе определенных правоохранительных структур будет иметь местное население с гражданством Украины.

      И логично, что у них будет предусмотренное для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, неподконтрольных, неподотчетных и не под командованием украинской власти,
      объяснил нардеп.

      Почему говорят о разведении войск?

      1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотое Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции. Предварительно, разведение сил в Петровском и Золотом должно произойти 7 октября.

      В то же день украинская сторона подписала формулу Штайнмайера – все новости по теме ищите по ссылке.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Формула Штайнмайера Слуга народа Операция Объединенных сил Новости Луганска Новости Донецка Украина – Россия Разведение войск Война на Донбассе
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