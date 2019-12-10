В "Слуге народа" рассказали, когда будут голосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура отметил, что представление о снятии неприкосновенности с пятого президента Украины и народного депутата "ЕС" Петра Порошенко уже готовится, а голосование состоится в ближайшие недели.

Об этом Качура заявил в эфире 24 канала.

К теме: За снятие неприкосновенности с Порошенко выступают большинство украинцев

"Сегодня мы с коллегами обсуждали, что в ближайшее время будет представление на снятие депутатской неприкосновенности с Петра Алексеевича Порошенко. Проголосовано снятие депутатской неприкосновенности будет или в этот четверг на этой пленарной неделе, или на следующей неделе", – сказал нардеп.

На вопрос, о том, по какому производству будет представление. Качура ответил: "Дел очень много".

"Я пока материалы не получил, но я общался с аппаратом Рады, что такое представление вроде бы готовится, чтобы оно уже зашло", – добавил "слуга народа".

Интересно: Дело Порошенко: в чем подозревают и что грозит пятому президенту Украины



Александр Качура

Почему с Порошенко могут снять неприкосновенность

ГБР направило в ГПУ проект подозрения Порошенко относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия. Также они направили в прокуратуру проект представления в Раду о предоставлении согласия на привлечение Порошенко к уголовной ответственности.

Порошенко подозревают в действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват госвласти; злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Порошенко фигурирует по меньшей мере в 12 уголовных производствах. По всем делам он проходит как свидетель, поэтому подозрений ему не вручали. Политик несколько раз игнорировал вызовы в ГБР. Порошенко уже допросили в таких делах: захват Россией украинских моряков в 2018 году; по подписанию и имплементации минских соглашений; судебная реформа; национализация "Приватбанка".

По всем делам он проходит как свидетель, поэтому подозрений ему не вручали. Политик несколько раз игнорировал вызовы в ГБР. Порошенко уже допросили в таких делах: захват Россией украинских моряков в 2018 году; по подписанию и имплементации минских соглашений; судебная реформа; национализация "Приватбанка". Сам Порошенко говорит, что дело не имеет юридического веса и называет проект подозрения заказом бывшей команды Виктора Януковича. Кроме того, заявления в ГБР на Порошенко подавал юрист, который работал на Януковича, Андрей Портнов.

20 ноября в сети обнародовали первые записи с якобы разговорами главы ГБР Романа Трубы в своем кабинете. Они свидетельствуют, что все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента.

3 декабря в сети появились новые записи из кабинета главы ГБР. Они касаются разговоров чиновника по делам олигарха Игоря Коломойского, Петра Порошенко, председателя НАБУ Артема Сытника и его вероятного вмешательства в американские выборы.



Уголовные производства против Петра Порошенко в цифрах / инфографика 24 канала