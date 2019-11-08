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      В "Слуге народа" разъяснили, кто из ОРДЛО сможет работать во власти Украины

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      В "Слуге народа" возразили, что чиновники из ОРДЛО смогут работать во власти
      В "Слуге народа" возразили, что чиновники из ОРДЛО смогут работать во власти / my.ua

      "Слуга народа" не рассматривает возможность сотрудничества с пророссийскими оккупантами Донбасса и их пособниками. Вместе с тем, во власти Украины действительно смогут работать ее патриоты, которые в силу обстоятельств вынуждены жить в ОРДЛО.

      Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин, комментируя скандальное заявление своего однопартийца Максима Ткаченко относительно возможного сотрудничества с работниками оккупационных администраций Донбасса, передает "Обозреватель". 

      Важно: В "Слуге народа" рассказали, что будет с боевиками, которые воевали против Украины

      "Нет абсолютно таких мыслей у нашей фракции. У нас есть однозначная позиция, что все оккупированные территории должны вернуться под контроль Украины, но никакой речи о сотрудничестве с теми людьми, которые являются террористами и их пособниками, быть не может", – подчеркнул нардеп.

      Парламентарий пояснил, что его коллега Ткаченко не совсем корректно выразился, из-за чего и возникли определенные спекуляции.

      Однако, он четко заявил, что на оккупированных территориях есть патриоты Украины, которые ее поддерживают, и просто сейчас оказались в таком положении. Поэтому речь шла именно об этих гражданах, а не о террористах и их пособниках,
      – подчеркнул Безгин.

      Депутат добавил, что не видит возможности, чтобы люди, которые сотрудничают с главарями так называемых "Л/ДНР", могли в дальнейшем сотрудничать с новой украинской властью.

      Что сказал Ткаченко о чиновниках из ОРДЛО?Депутат фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко заявил, что сотрудники оккупационных администраций Донбасса смогут остаться в команде новой власти. По его словам, на "той стороне сейчас при власти все равно есть профессиональные люди, со здравым смыслом". Они якобы хотят мира и возвращения оккупированных территорий под контроль Украины.

      Впоследствии он объяснил, что в оккупированных районах рано или поздно пройдут местные выборы по украинскому законодательству. Тогда в новую власть могут попасть нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на оккупированной территории как заложники ситуации.

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Местные выборы 2020 Скандал Оккупированные территории Слуга народа
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