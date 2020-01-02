В "Слуге народа" считают, что пенсионеры на Донбассе могут получать по 2 пенсии

Если пенсионеры из Донбасса не могут открыть свой бизнес на подконтрольной Украине территории, платить за аренду жилья или иметь поддержку, – они остаются на оккупированных территориях. И это нормально, когда они получают там 2 пенсии: украинскую и от оккупационных администраций.

Так считает парламентарка от "Слуги народа" Галина Третьякова. В Раде она занимает должность главы комитета по вопросам социальной политики. О своем видении ситуации она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

А вот, что об этом думает вицепремьер: Выплата пенсий на оккупированных территориях возможна только после деоккупации, – Кулеба

Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те "пенсии" и "документы", мы не признаем то, что там происходит,

– уточнила Третьякова.

Однако добавила: технически в Украине никто не будет выяснять, "что человеку там платят".

Мы будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь. Это пенсионеры и пусть они даже получают по две пенсии – разве это должно разорвать связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет!

– пояснила свою позицию "слуга народа".

Кроме того, она назвала выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях "еще одним видом санкций против России", мол таким образом происходит экономическое разорение страны-агрессора.

Что известно о Галине Третьяковой?Галина Третьякова прошла в Верховную Раду под 54 номером в списке "Слуги народа". "Прославилась", попав в скандал по переписке интимного характера с мужем.