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      В "Слуге народа" сказали, продолжит ли Украина сотрудничество с МВФ

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      Замглавы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что переговоры Украины с МВФ продолжаются. В этом, в частности, участвует новоназначенный министр финансов Игорь Уманский.

      В интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос" она рассказала, что участия в этих переговорах олигарх Игорь Коломойский не принимает.

      К слову: Смена украинского правительства отложила новый кредит от МВФ, – Bloomberg

      "Украина не меняет своего внешнего курса. Европейский выбор – это выбор Украины. Более того, у нас даже усиление по этому направлению", – сказала Кравчук.

      Почему, собственно, господин Кулеба перешел в министерство? У него были определенные идеи о том, каким образом работать для помощи экспортеров. Это же не только нужно общаться на уровне дипломатических приемов. Мы должны для украинского производителя открыть новые рынки – это также задача украинской дипломатии. Именно этим будет заниматься господин Кулеба в правительстве,
      – заявила она.

      Что известно о новом транше МВФ для Украины?В декабре 2019 года МВФ предварительно одобрил новую программу финансирования Украины. Она предусматривает предоставление стране 5,5 миллиарда долларов на 3 года.

      Сейчас МВФ приостановил согласование новой программы, пока украинская сторона не выполнит предварительно объявленные условия:
      ► принятие важного закона о невозможности возвращения банков бывшим владельцам;
      ► завершение начатых реформ;
      ► урегулирования тарифов.

      Смотрите видео полного интервью с Евгенией Кравчук:

      Все части интервью с Евгенией Кравчук – читайте по ссылке на сайте 24

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Игорь Коломойский МВФ Транш МВФ Слуга народа Новости Украины
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