В "Слуге народа" сказали, продолжит ли Украина сотрудничество с МВФ

Замглавы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что переговоры Украины с МВФ продолжаются. В этом, в частности, участвует новоназначенный министр финансов Игорь Уманский.

В интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос" она рассказала, что участия в этих переговорах олигарх Игорь Коломойский не принимает.

К слову: Смена украинского правительства отложила новый кредит от МВФ, – Bloomberg

"Украина не меняет своего внешнего курса. Европейский выбор – это выбор Украины. Более того, у нас даже усиление по этому направлению", – сказала Кравчук.

Почему, собственно, господин Кулеба перешел в министерство? У него были определенные идеи о том, каким образом работать для помощи экспортеров. Это же не только нужно общаться на уровне дипломатических приемов. Мы должны для украинского производителя открыть новые рынки – это также задача украинской дипломатии. Именно этим будет заниматься господин Кулеба в правительстве,

– заявила она.

Что известно о новом транше МВФ для Украины?В декабре 2019 года МВФ предварительно одобрил новую программу финансирования Украины. Она предусматривает предоставление стране 5,5 миллиарда долларов на 3 года.



Сейчас МВФ приостановил согласование новой программы, пока украинская сторона не выполнит предварительно объявленные условия:

► принятие важного закона о невозможности возвращения банков бывшим владельцам;

► завершение начатых реформ;

► урегулирования тарифов.

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