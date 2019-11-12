В "Слуге народа" утвердили заявление об отставке Яременко и озвучили имена новых кандидатов
На заседании фракции "Слуга народа" 11 ноября рассмотрели заявление Богдана Яременко об отставке с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и объявили список новых кандидатов.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
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Несмотря на утверждения заявления об отставке с должности председателя, во фракции надеются на продолжение его работы в комитете.
Мы надеемся, что Богдан Яременко продолжит работать в составе комитета по внешней политике и фракции,
– отметила Евгения Кравчук.
Относительно должности председателя Комитета, то нардеп отметила четырех претендентов.
Что касается должности председателя комитета, то на нее претендует сразу несколько наших коллег: Галина Михайлюк, Елизавета Ясько, Святослав Юраш и Александр Мережко,
– рассказала нардеп от "Слуги народа".
По ее словам, по этому поводу во фракции пройдут внутренние праймериз, на которых определят сильнейшего.
Что известно о скандале с Яременко?
► Нардеп Яременко переписывался в парламенте с проститутками и спрашивал их о стоимости услуг. Это было 30 октября. Журналисты опубликовали фото переписки, однако Яременко заявил, что это провокация и обвинил СМИ. Через несколько часов он убрал свое сообщение о провокации и написал там извинения. Впоследствии оказалось, что его заставил извиниться пранкер-"Рябошапка".
► 31 октября Яременко выступил с трибуны парламента и назвал уголовным преступлением то, что журналисты обнародовали его частную переписку.
► В "Слуге народа" сначала заявили, что никак не будут наказывать Яременко, но впоследствии Давид Арахамия назвал три выхода из ситуации: снятие его с должности главы комитета, исключение из фракции, снятие с Яременко депутатского мандата.
► 1 ноября Яременко сам заявил о том, что слагает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике, написав заявление.
► После этого председатель фракции Давид Арахамия заявлял о трех возможных кандидатах на должность председателя комитета.