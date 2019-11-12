10:37
12 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и искусственный интеллект против бюрократии. Медицина по-русски
      Вєсті Кремля
      23:11, 11 ноября
      Вести.UA: Почему на самом деле уволили Геруса? Поплавский накажет "джокера"
      Вєсті.UA
      21:07, 11 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР

      В "Слуге народа" утвердили заявление об отставке Яременко и озвучили имена новых кандидатов

      86 Читати новину українською
      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / Фото с Фейсбука Богдана Яременко

      На заседании фракции "Слуга народа" 11 ноября рассмотрели заявление Богдана Яременко об отставке с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и объявили список новых кандидатов.

      Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

      Читайте также: Позор, Яременко, проститутки: украинский депутат приобрел на самом деле мировой "славы" – обзор СМИ

      Несмотря на утверждения заявления об отставке с должности председателя, во фракции надеются на продолжение его работы в комитете.

      Мы надеемся, что Богдан Яременко продолжит работать в составе комитета по внешней политике и фракции,
      – отметила Евгения Кравчук.

      Относительно должности председателя Комитета, то нардеп отметила четырех претендентов.

      Что касается должности председателя комитета, то на нее претендует сразу несколько наших коллег: Галина Михайлюк, Елизавета Ясько, Святослав Юраш и Александр Мережко,
      – рассказала нардеп от "Слуги народа".

      По ее словам, по этому поводу во фракции пройдут внутренние праймериз, на которых определят сильнейшего.

      Что известно о скандале с Яременко?

      ► Нардеп Яременко переписывался в парламенте с проститутками и спрашивал их о стоимости услуг. Это было 30 октября. Журналисты опубликовали фото переписки, однако Яременко заявил, что это провокация и обвинил СМИ. Через несколько часов он убрал свое сообщение о провокации и написал там извинения. Впоследствии оказалось, что его заставил извиниться пранкер-"Рябошапка".

      ► 31 октября Яременко выступил с трибуны парламента и назвал уголовным преступлением то, что журналисты обнародовали его частную переписку.

      ► В "Слуге народа" сначала заявили, что никак не будут наказывать Яременко, но впоследствии Давид Арахамия назвал три выхода из ситуации: снятие его с должности главы комитета, исключение из фракции, снятие с Яременко депутатского мандата.

      ► 1 ноября Яременко сам заявил о том, что слагает полномочия главы парламентского комитета по внешней политике, написав заявление.

      ► После этого председатель фракции Давид Арахамия заявлял о трех возможных кандидатах на должность председателя комитета.

      blog_ava
      Кто из президентов Украины оставлял пост с самым низким рейтингом: неожиданные данные
      сегодня
      798
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Богдан Яременко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      сегодня , 10:00 "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      Під обкладинкою 117
      Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      сегодня , 08:40 Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      Блог Соцмережі 742
      Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса, референдум о рынке земли, задержание Писарука
      сегодня , 08:01 Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса, референдум о рынке земли, задержание Писарука
      Ірина Вихрущ 1099
      Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      11 ноября , 22:00 Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      Блог Медіа 1166
      Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      11 ноября , 21:46 Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      Михайло Дубинянський 4265
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук