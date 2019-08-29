В Раду придут 5 новых нардепов от "Слуги народа": кто они

Пять депутатов от "Слуги народа", которые стали министрами правительства нового премьера Алексея Гончарука, сложили депутатские полномочия. Вместо них в Верховую Раду зайдут следующие по списку люди.

Верховная Рада проголосовала за то, чтобы лишить новоназначенных челов Кабмина депутатских полномочий досрочно, чтобы они могли полноценно работать в правительстве – по закону.

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Кто сложил полномочия нардепа: список

Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации, был избран в Раду от "Слуги народа" (6-й в списке).

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины, был избран в Раду от СН (16-й в списке).

Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины, был избран в Раду от СН (12-й в списке).

Анна Новосад – министр образования и науки Украины, была выбрана в Раду от СН (50-я в списке).

Денис малюська – министр юстиции, был избран в Раду от СН (21-й в списке).

Вместо них депутатами должны стать следующие по списку "Слуги народа" кандидаты: Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба, Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко, пишет "Честно".

Что известно о новых "слугах народа":



Кто еще из "слуг народа" может зайти в Раду Источник: chesno.org​



Анатолий Остапенко – №130 в списке. Директор юридической фирмы ООО "Альфаюрконсалтинг". Ранее занимал руководящие должности в других юридических объединениях.

Татьяна Цыба – №131 в списке. В 2015 году баллотировалась в Верховную Раду от партии УКРОП в 69-м округе (Оболонский район Киева) как беспартийная. Была помощницей нардепа ВР 4-го созыва Валерия Асадчева и помощницей депутата ВР 6-го созыва Александра Клименко. Цыба является исполнительным директором консалтингового агентства "Media Masters", пресс-секретарем партии "Слуга народа". Также работала в пресс-службах "Движения новых сил Михаила Саакашвили" (2016-2017 годы), партии УКРОП (2016), Украинской народной партии (2008-2012 годы) и др. В 2006 году была помощницей председателя Полтавской ОГА. Является государственным служащим 7-го ранга.

Иван Калаур – №132 в списке. Юрист, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Тернопольского национального экономического университета. Он был доцентом кафедры интеллектуальной собственности и частного права. Работает преподавателем в течение 20 лет.

Юлия Гришина – №133 в списке. Руководящая партнерша юридической бизнес-школы CTRL.School, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Тараса Шевченко. Она входит в подкомиссию по праву научно-методической комиссии по высшему образованию Министерства образования и наук.

Ольга Руденко – №134 в списке. Работала менеджером по маркетинговым коммуникациям в ООО "Квартал 95". Училась в Великобритании, впоследствии занимала руководящие должности в сфере маркетинга и медиакоммуникаций.



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