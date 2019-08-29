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      В Раду придут 5 новых нардепов от "Слуги народа": кто они

      85 Читати новину українською
      Вместо "слуг народа", которые пошли в Кабмин, в Раду войдут 5 новых депутатов
      Вместо "слуг народа", которые пошли в Кабмин, в Раду войдут 5 новых депутатов / Радио Свобода

      Пять депутатов от "Слуги народа", которые стали министрами правительства нового премьера Алексея Гончарука, сложили депутатские полномочия. Вместо них в Верховую Раду зайдут следующие по списку люди.

      Верховная Рада проголосовала за то, чтобы лишить новоназначенных челов Кабмина депутатских полномочий досрочно, чтобы они могли полноценно работать в правительстве – по закону.

      Важно: Объявлен новый состав Кабинета Министров Украины

      Кто сложил полномочия нардепа: список

      • Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации, был избран в Раду от "Слуги народа" (6-й в списке).
      • Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины, был избран в Раду от СН (16-й в списке).
      • Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины, был избран в Раду от СН (12-й в списке).
      • Анна Новосад – министр образования и науки Украины, была выбрана в Раду от СН (50-я в списке).
      • Денис малюська – министр юстиции, был избран в Раду от СН (21-й в списке).

      Вместо них депутатами должны стать следующие по списку "Слуги народа" кандидаты: Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба, Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко, пишет "Честно".

      Что известно о новых "слугах народа":


      Кто еще из "слуг народа" может зайти в Раду Источник: chesno.org​
       

      • Анатолий Остапенко – №130 в списке. Директор юридической фирмы ООО "Альфаюрконсалтинг". Ранее занимал руководящие должности в других юридических объединениях.

      • Татьяна Цыба – №131 в списке. В 2015 году баллотировалась в Верховную Раду от партии УКРОП в 69-м округе (Оболонский район Киева) как беспартийная. Была помощницей нардепа ВР 4-го созыва Валерия Асадчева и помощницей депутата ВР 6-го созыва Александра Клименко. Цыба является исполнительным директором консалтингового агентства "Media Masters", пресс-секретарем партии "Слуга народа". Также работала в пресс-службах "Движения новых сил Михаила Саакашвили" (2016-2017 годы), партии УКРОП (2016), Украинской народной партии (2008-2012 годы) и др. В 2006 году была помощницей председателя Полтавской ОГА. Является государственным служащим 7-го ранга.

      • Иван Калаур – №132 в списке. Юрист, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Тернопольского национального экономического университета. Он был доцентом кафедры интеллектуальной собственности и частного права. Работает преподавателем в течение 20 лет.

      • Юлия Гришина – №133 в списке. Руководящая партнерша юридической бизнес-школы CTRL.School, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Тараса Шевченко. Она входит в подкомиссию по праву научно-методической комиссии по высшему образованию Министерства образования и наук.

      • Ольга Руденко – №134 в списке. Работала менеджером по маркетинговым коммуникациям в ООО "Квартал 95". Училась в Великобритании, впоследствии занимала руководящие должности в сфере маркетинга и медиакоммуникаций.


      Что делает Кабинет министров Украины / Инфографика 24 канал​у 

       

       

      blog_ava
      Андрей Загороднюк – новый Министр обороны Украины
      29 августа
      6073
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины Слуга народа
      Источник: 24 канал
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