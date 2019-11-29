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      В "Слуге народа" заявили, что в Украине "время уже приглушить свободу слова и фильтровать речь"

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      Депутат от "Слуги народа" Василевская-Смаглюк / Коллаж 24 канала

      Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк считает, что в Украине следует ограничить свободу слова – из уважения к президенту.

      Такое заявление она сделала в программе "Вечер с Ириной Ромалийской" 28 ноября, пишет "Настоящее время".

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      Ведущие программы обсуждали с депутатом Ольгой Василевской-Смаглюк ситуацию с обысками в квартире Маруси Зверобой, против которой открыли дело об угрозах жизни Президента Украины Владимира Зеленского.

      Василевская-Смаглюк видит в высказываниях Зверобой, прозвучавших в соцсетях 26 октября, реальную угрозу президенту: "В подтверждение ее слов у нее дома нашли огнестрельное оружие".

      Мне кажется, что в нашей стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже приглушить. Из уважения к институту президентства. И фильтровать свою речь,
      – сказала депутат.

      Примечательно, что Василевская-Смаглюк почти 15 лет работала в журналистике – на телеканале "1+1". А в 2019 году она стала депутатом ВРУ от "Слуги народа".

      Почему к Зверобой пришли с обыском?26 октября президент Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом. Там произошел очень эмоциональный разговор, причем накануне начала разведения войск.

      В этот же день нардепка от "Европейской солидарности" София Федина опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой в грубой форме прокомментировала ситуацию:

      ► "Ты там чаще езди, там тебя взорвут".

      Поэтому против Федыны и Зверобой открыли уголовные дела.

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      28 ноября
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Маруся Зверобой Скандал Журналисты Медиа СМИ Слуга народа
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