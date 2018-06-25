В смертельной аварии с беспилотником Uber виноват человек: отчет полиции

Авария, в которую попал беспилотный автомобиль компании Uber, произошла потому, что "оператор безопасности", которая сидела за рулем, смотрела на смартфоне телевизионное шоу.

Об этом пишет ВВС, ссылаясь на отчет полиции.

Авария произошла в штате Аризона (США). Беспилотный автомобиль сбил велосипедиста. При этом в момент ДТП водитель, которая является "оператором безопасности", смотрела шоу The Voice ("Голос") вместо того, чтобы следить за работой систем автомобиля.



Аварии можно було избежать

Как говорится в отчете, этой аварии можно было избежать, если бы водитель следила за дорогой. Беспилотный Volvo передвигался со скоростью 70 км/час.

При этом в компании Uber отказалась комментировать полицейский отчет и его выводы.

Напомним, в марте в США беспилотный автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу с велосипедом. Женщина не выжила. При этом ранее эксперты заявляли, что причиной аварии стал тот факт, что беспилотник посчитал женщину "мелкой помехой", поэтому и произошел наезд.

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