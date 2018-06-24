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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В смертельном ДТП на Киевщине столкнулись два микроавтобуса: фото с места происшествия

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ДТП на Киевщине
ДТП на Киевщине / Facebook

Ужасное дорожно-транспортное происшествие с двумя микроавтобусами произошло в субботу, 23 июня, вблизи села Девички Переяслав-Хмельницкого района на Киевщине. В результате ДТП погиб 17-летний парень, 14 человек травмированы.

Об этом говорится на странице Департамента здравоохранения Киевской ОГА в Facebook.

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Как сообщили свидетели происшествия, микроавтобус на повороте врезался в местное маршрутное такси.

13 человек доставлены в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу, из них – 3 получили амбулаторную помощь, 10 госпитализированы в травматологическое отделение,
– говорится в сообщении.

Также известно, что в чрезвычайно тяжелом состоянии находится 13-летняя девочка, у нее сложная открытая черепно-мозговая травма.

Напомним, что в этот же день в Кривом Роге нетрезвый 27-летний водитель наехал на двух женщин-пешеходов. В результате полученных травм 21-летняя и 27-летняя женщины погибли на месте.

Теги: Новости Украины Транспорт Жертвы Новости Киева Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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