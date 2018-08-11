В смертельном ДТП на Запорожье семья учительницы потеряла троих детей: подробности

Очевидцы страшного ДТП на Запорожье и знакомые пострадавших делятся информацией об аварии. Так, в сети пишут, что в злополучном автобусе ехала учительница из Львовской области, которая потеряла в смертельной аварии собственного ребенка и двух племянников.

В частности, очевидец ДТП Дмитрий Луц на своей странице в Facebook написал, что располагает информацией о пострадавших.

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Одна из пострадавших – Ольга Токай. Как мне стало известно, она проживает во Львовской области. Сейчас в Запорожье на авто едет ее мать и родственники ... В аварии погиб ее сын Данил. Ольга находится сейчас в областной клинической больнице. Состояние средней тяжести. Ее второй сын – Максим. Находится в областной детской больнице. Состояние – тяжелое,

– написал он.

Кроме этого, Луц отметил, что муж Оли, бывший футболист, ранее погиб в ДТП. По стечению обстоятельств, в маршрутке находилась жена родного брата Ольги, которая тоже потеряла во вчерашнем ДТП двоих детей.

Люди добрые, вы видите эту молодую, талантливую учительницу? Ее награждают за победу в конкурсе "Учителем школа стоит" в конце 2017 года. Она – педагог Хировской школы-интерната. Страшная беда постигла ее – попала в ДТП под Запорожьем. Ольга Токай с сынишкой Максимом в больнице в тяжелом состоянии, а другой ее ребенок – шестилетний Данилко погиб, – написала в Facebook Мария Кузьмин.

Она просит материально помочь пострадавшей семье, которая ранее еще и потеряла кормильца.

В страшном ДТП погиб ребенок учительницы из Львовской области

Напомним, трагическое ДТП произошла 10 августа около 14:30 часов 10 июля на автодороге "Харьков–Симферополь" возле села Каменское: столкнулись грузовой автомобиль "КамАЗ" и маршрутное такси. Погибли 6 человек, еще 12 – травмированы.