В СМИ назвали актера, получившего самый большой гонорар за последние годы

Именитое издание Variety опубликовало список гонораров известных голливудских актеров в фильмах, которые появились на экранах в прошлом или будут представлены кинематографу в ближайшее время.

По информации издания, самый большой гонорар получил знаменитый актер Дэниел Крейг, который в ​​будущей части "Бондианы" получит 25 миллионов долларов. Следующие строчки в рейтинге богачей заняли киноактеры Дуэйн Джонсон и Вин Дизель – они получат в будущих фильмах 22 и 20 миллионов долларов соответственно.

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Что касается других знаменитостей, то четвертое место заняла известная актриса Энн Хэтэуэй, которая получит 15 миллионов долларов за роль в фильме "Барби" 2020 года. А оскароносная Дженнифер Лоуренс, которая заняла 5 место в списке, также получила 15 миллионов долларов за игру в новом фильме "Красный воробей".

В десятку актеров, получивших наибольшие гонорары в последнее время, вошли: Сет Роген, Том Круз, Харрисон Форд, Сандра Буллок и Леонардо Ди Каприо. Что интересно, всем известный киноактер Роберт Дауни-младший, занявший 11 место, всего за 15 минут роли в образе Тони Старка в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" получил десять миллионов долларов.