В СМИ рассекретили имя молодого бойфренда 60-летней Шэрон Стоун: фото
Голливудская актриса и секс-символ в кинематографе Шэрон Стоун 10 марта отпраздновала свое 60-летие, однако на развитии личной жизни звезда не останавливается.
В издании The Sun появились слухи, что бойфрендом Стоун является 41-летний итальянец Анджело Боффа, который младше актрисы почти на 20 лет.
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Журналистам удалось узнать, что Анджело успешно занимается торговлей недвижимостью, живет в Цюрихе, но также много времени проводит на Ибице. С актрисой Шэрон он познакомился в Санкт-Мориц в декабре прошлого года во время своей деловой поездки в Швейцарию.
Сначала Стоун и Боффа заметили за поцелуями в Нью-Йорке два месяца назад, а впоследствии СМИ утверждали, что пара совместно провела День Валентина в одном из отелей Парижа. Недавно их увидели вместе на пляже в Майами.
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Анджело Боффа и Шерон Стоун в Маями
Что интересно, на безымянном пальце левой руки сторонники разглядели обручальное кольцо, что может свидетельствовать о их помолвке.