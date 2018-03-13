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В СМИ рассекретили имя молодого бойфренда 60-летней Шэрон Стоун: фото

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Шерон Стоун
Шерон Стоун / Фото из открытых источников

Голливудская актриса и секс-символ в кинематографе Шэрон Стоун 10 марта отпраздновала свое 60-летие, однако на развитии личной жизни звезда не останавливается.

В издании The Sun появились слухи, что бойфрендом Стоун является 41-летний итальянец Анджело Боффа, который младше актрисы почти на 20 лет.

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Журналистам удалось узнать, что Анджело успешно занимается торговлей недвижимостью, живет в Цюрихе, но также много времени проводит на Ибице. С актрисой Шэрон он познакомился в Санкт-Мориц в декабре прошлого года во время своей деловой поездки в Швейцарию.

Сначала Стоун и Боффа заметили за поцелуями в Нью-Йорке два месяца назад, а впоследствии СМИ утверждали, что пара совместно провела День Валентина в одном из отелей Парижа. Недавно их увидели вместе на пляже в Майами.

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Анджело Боффа и Шерон Стоун в Маями

Что интересно, на безымянном пальце левой руки сторонники разглядели обручальное кольцо, что может свидетельствовать о их помолвке.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Шерон Стоун
Источник: 24 Канал
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