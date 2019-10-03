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      В СНБО отказались предоставить информацию об опыте работы нового секретаря Данилова: фотофакт

      53 Читати новину українською
      Новый секретарь СНБО Алексей Данилов
      Новый секретарь СНБО Алексей Данилов / facebook.com/danilov.oleksiy

      Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны. СНБО отказывается обнародовать биографические документы по новому секретарю, содержащие опыт работы указанный по годам.

      Председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский запросил доступ к публичной информации в СНБО, пишет "Экономическая правда".

      Накануне: Зеленский назначил Данилова новым секретарем СНБО

      Эксперт хотел узнать об опыте работы Алексея Данилова до того как он впервые был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность в СНБО.

      Однако в ведомстве отказали предоставить эту информацию, потому что они "не должны создавать новую аналитическую информацию, а потому не могут удовлетворить запрос".

      запит рнбо данілов

      Ответ на запрос Глеба Каневского / Фото: "Экономическая правда"

      Глеб Каневский считает, что со сведений в открытых источниках непонятно, чем занимался Алексей Данилов с 2007 года.

      Поэтому крайне важно, чтобы в СНБО обнародовали подробную трудовую биографию нового секретаря Совета нацбезопасности, ведь он будет иметь доступ ко всем военным тайнам,
      – добавил эксперт.

      Мы попытались собрать всю доступную информацию о новом секретаре СНБО Алексее Данилове – читайте по ссылке.

      Почему предыдущий секретарь СНБО Данилюк ушел в отставку?27 сентября Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Тогда президент как раз находился с официальным визитом в США, поэтому рассмотрение заявления было перенесено на время, когда президент вернется.

      30 сентября Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский рассмотрел заявление и подписал указ об отставке Данилюка.

      Данилюк заверил, что увольнение с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны – его личная инициатива. Он решил покинуть пост, поскольку "не хотел участвовать в подковерных играх некоторых персонажей". Еще одной из главных причин своей отставки Данилюк назвал возможную отмену национализации "Приватбанка".

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины СНБО Владимир Зеленский Алексей Данилов Назначения Зеленского
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