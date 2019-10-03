В СНБО отказались предоставить информацию об опыте работы нового секретаря Данилова: фотофакт

Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны. СНБО отказывается обнародовать биографические документы по новому секретарю, содержащие опыт работы указанный по годам.

Председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский запросил доступ к публичной информации в СНБО, пишет "Экономическая правда".

Накануне: Зеленский назначил Данилова новым секретарем СНБО

Эксперт хотел узнать об опыте работы Алексея Данилова до того как он впервые был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность в СНБО.

Однако в ведомстве отказали предоставить эту информацию, потому что они "не должны создавать новую аналитическую информацию, а потому не могут удовлетворить запрос".

Ответ на запрос Глеба Каневского / Фото: "Экономическая правда"

Глеб Каневский считает, что со сведений в открытых источниках непонятно, чем занимался Алексей Данилов с 2007 года.

Поэтому крайне важно, чтобы в СНБО обнародовали подробную трудовую биографию нового секретаря Совета нацбезопасности, ведь он будет иметь доступ ко всем военным тайнам,

– добавил эксперт.

Мы попытались собрать всю доступную информацию о новом секретаре СНБО Алексее Данилове – читайте по ссылке.

Почему предыдущий секретарь СНБО Данилюк ушел в отставку?27 сентября Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Тогда президент как раз находился с официальным визитом в США, поэтому рассмотрение заявления было перенесено на время, когда президент вернется.



30 сентября Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский рассмотрел заявление и подписал указ об отставке Данилюка.



Данилюк заверил, что увольнение с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны – его личная инициатива. Он решил покинуть пост, поскольку "не хотел участвовать в подковерных играх некоторых персонажей". Еще одной из главных причин своей отставки Данилюк назвал возможную отмену национализации "Приватбанка".