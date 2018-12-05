В собственность Киева вернули землю стоимостью более 4 миллионов гривен

Из незаконного пользования в собственность общины Киева удалось вернуть земельный участок в Святошинском районе Киева стоимостью более 4 миллионов гривен.

Речь идет об участке на улице Академика Королева.

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Как информирует издание о столичной недвижимости 100realty.ua, этот земельный участок без надлежащих документов использовало общество с ограниченной ответственностью для размещения площадки для парковки автомобилей.

Решением суда частную фирму обязали вернуть спорный участок территориальной общине столицы.

Теперь предприниматель должен освободить участок от парковки и привести его в надлежащее состояние.

Через суд власть Киева пытается вернуть право на пользование земельным участком площадью более 0,32 гектара и стоимостью почти 20 миллионов гривен. Этот участок расположен на проспекте Бажана возле станции метро "Харьковская".

Напомним, в конце ноября Киевсовет проголосовал за расторжение договора с застройщиком, который с нарушением норм пытался построить высотный отель на Андреевском спуске.