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      В собственность Киева вернули землю стоимостью более 4 миллионов гривен

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      В собственность Киева вернули земельный участок на улице Академика Королева
      В собственность Киева вернули земельный участок на улице Академика Королева / 24 канал/Shutterstock

      Из незаконного пользования в собственность общины Киева удалось вернуть земельный участок в Святошинском районе Киева стоимостью более 4 миллионов гривен.

      Речь идет об участке на улице Академика Королева.

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      Как информирует издание о столичной недвижимости 100realty.ua, этот земельный участок без надлежащих документов использовало общество с ограниченной ответственностью для размещения площадки для парковки автомобилей.

      Решением суда частную фирму обязали вернуть спорный участок территориальной общине столицы.

      Теперь предприниматель должен освободить участок от парковки и привести его в надлежащее состояние.

      Через суд власть Киева пытается вернуть право на пользование земельным участком площадью более 0,32 гектара и стоимостью почти 20 миллионов гривен. Этот участок расположен на проспекте Бажана возле станции метро "Харьковская".

      Напомним, в конце ноября Киевсовет проголосовал за расторжение договора с застройщиком, который с нарушением норм пытался построить высотный отель на Андреевском спуске.

      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости Киева Рынок земли
      Источник: 24 канал
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