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      В Сочи масштабные дожди затопили город и люди купаются на улицах: фото и видео

      4164 Читати новину українською

      Самый известный российский курорт Сочи заливают тропические дожди. Ливни начались еще ночью и на утро город просто превратился в Венецию. И если официально людей просят сидеть дома, то других сгоняют принудительно на коллективные работы.

      Мощные дожди начали заливать Сочи еще ночью. Служба чрезвычайных ситуаций просит людей воздержаться от отдыха возле моря и рек из-за наводнения.

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      Поэтому плавать россияне решили прямо на улицах города. За ночь на город выпало более 70 миллиметров осадков.

      Автомобили просто плавают по улицам города, прорывает коллекторы, а ветер ломает деревья.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      в Сочи-Адлере дождик прошел. все блин как всегда.

      Допис, поширений Елена Анисимова (@anisimova2109)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Во всех инстаграмах Сочи #сочи #кайф

      Допис, поширений Victor M. (@kutukumber)

      Однако местный субботник в городе никто не отменял. А почему бы и нет – местная власть уверяет, что ситуация под контролем. Мчсники работают в экстренном режиме. Готовились к беде заранее, поэтому созвали совещание.

      "Главная задача председателям сельских советов – донести предупреждение до населения", – заявил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

      Всегда легче предупредить, чем починить дренажную систему города. Поэтому в регионе действует штормовое предупреждение, вероятно формирование смерчей над морем и оползни. О жертвах непогоды еще не сообщали, и в случае необходимости готовы эвакуировать людей.

       

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      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости России Стихийный бедствия
      Источник: 24 канал
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      Новости за 17 августа
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