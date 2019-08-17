В Сочи масштабные дожди затопили город и люди купаются на улицах: фото и видео

Самый известный российский курорт Сочи заливают тропические дожди. Ливни начались еще ночью и на утро город просто превратился в Венецию. И если официально людей просят сидеть дома, то других сгоняют принудительно на коллективные работы.

Мощные дожди начали заливать Сочи еще ночью. Служба чрезвычайных ситуаций просит людей воздержаться от отдыха возле моря и рек из-за наводнения.

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Поэтому плавать россияне решили прямо на улицах города. За ночь на город выпало более 70 миллиметров осадков.

Автомобили просто плавают по улицам города, прорывает коллекторы, а ветер ломает деревья.

Однако местный субботник в городе никто не отменял. А почему бы и нет – местная власть уверяет, что ситуация под контролем. Мчсники работают в экстренном режиме. Готовились к беде заранее, поэтому созвали совещание.

"Главная задача председателям сельских советов – донести предупреждение до населения", – заявил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Всегда легче предупредить, чем починить дренажную систему города. Поэтому в регионе действует штормовое предупреждение, вероятно формирование смерчей над морем и оползни. О жертвах непогоды еще не сообщали, и в случае необходимости готовы эвакуировать людей.

Мощный ливень обрушился на Сочи и превратил улицы в реки https://t.co/hE5efBKP48 pic.twitter.com/QVemlHv2n8 — Николай Яременко (@yaremenko36) 17 серпня 2019 р.

Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней pic.twitter.com/YuYiUcH5I0 — Hanna Koppelent (@AjayDevgnFans) 17 серпня 2019 р.