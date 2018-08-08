В социальной программе стало еще больше бесплатных лекарств для украинцев
В программу "Доступные лекарства" добавилось еще 22 препарата, которые можно будет получить бесплатно или при условии доплаты небольшой разницы.
Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook
В новый перечень вошел 261 препарат от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы.
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Из них на 12 препаратов, за которые вообще не нужно доплачивать – их полностью возмещает государство за счет налогоплательщиков. Всего бесплатных препаратов 59,
– отметила Супрун.
В перечень также вошли препараты иностранных производителей, в частности, компании КРКА (Словения), Orion (Финляндия) и AstraZeneca (Швеция).
В среднем цены на препараты программы снизились почти на 7%. Обновленный реестр можно посмотреть по ссылке.
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