16:41
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 14°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, 7 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, 7 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Медицина
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В социальной программе стало еще больше бесплатных лекарств для украинцев

103 Читати новину українською
Доступные лекарства
Доступные лекарства / Фото из открытых источников

В программу "Доступные лекарства" добавилось еще 22 препарата, которые можно будет получить бесплатно или при условии доплаты небольшой разницы.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook

В новый перечень вошел 261 препарат от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы.

Читайте также: Листериоз в Украине: зафиксирован первый летальный случай

Из них на 12 препаратов, за которые вообще не нужно доплачивать – их полностью возмещает государство за счет налогоплательщиков. Всего бесплатных препаратов 59,
– отметила Супрун.

В перечень также вошли препараты иностранных производителей, в частности, компании КРКА (Словения), Orion (Финляндия) и AstraZeneca (Швеция).

В среднем цены на препараты программы снизились почти на 7%. Обновленный реестр можно посмотреть по ссылке.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Теги: Новости Украины Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Лекарства Медицина
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
сегодня, 16:01 Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
Павло Казарін
Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
сегодня, 15:01 Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
Ян Валетов
Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года
сегодня, 13:59 Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года
Наше предсказание сбылось, – Саакашвили о планах Путина
сегодня, 15:27 Наше предсказание сбылось, – Саакашвили о планах Путина
Как носить одежду в полоску: советы стилиста
сегодня, 14:00 Как носить одежду в полоску: советы стилиста
Юлія Девда
МОЗ планирует изменить работу экстренной медицинской помощи: детали от Супрун
 15 июня , 14:22
Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине
 3 августа , 15:29
Нужны ли бахилы в медучреждении: Супрун высмеяла популярный миф
 9 июля , 18:53
Cупрун рассказала о новом опасном стиле курения
 22 июня , 12:21
Топ-5 альтернатив бара на вечер пятницы от Супрун
 13 июля , 19:04
В Тернопольской области зафиксировали еще один случай ботулизма
 31 июля , 15:34
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук