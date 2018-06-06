В соцсетях действует новая мошенническая схема: как не попасть на крючок

В социальной сети Instagram мошенники запустили новую схему: выманивают деньги у пользователей через опросы. За это обещают проводить розыгрыш "денежных призов".

Об этом заявили в пресс-службе ПриватБанка.



И сообщили, что в Instagram от имени банка проводили "опросы" GIVEAWAY 2018. Пользователям обещали выплаты денежных призов. Однако, перед этим людям предлагают перевести определенную сумму денег для подтверждения выигрыша, после чего собранные деньги выводятся на личные счета мошенников.

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Мошенники собирают эти платежи, преимущественно через российские платежные агрегаторы: SimplePay или WalletOne.



"ПриватБанк никогда не проводил опросов с розыгрышем денежных призов через социальные сети или сторонние сайты... Это фейковые опросы и проводятся мошенниками с российских аккаунтов", – говорится в сообщении пресс-службы.

Новая мошенническая схема



Там также заверили, что банк уже обратился ко всем платежным сервисам, с помощью которых мошенники собирают деньги с требованием блокировки незаконных операций и использования карточек украинских банков в мошеннических схемах. Также Приватбанк обратился с соответствующим заявлением в киберполицию.

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