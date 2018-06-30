В Солсбери из-за отравления Скрипалей проведут День Вооруженных сил Великобритании в 2019 году

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что в Солсбери примут Национальный день Вооруженных Сил в следующем году для чествования того, что город справлялся с последствиями нападения на Скрипалей.

Об этом сообщил сайт The Guardian.

Читайте также: Санкции против России: Тереза Мэй сделала серьезное заявление

Премьер-министр посетит в этом году Лендудно (северный Уэльс), где она, как ожидается, поздравит военнослужащих, которые решили последствия отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тереза Мэй добавила, что ответ военных на атаку нервно-паралитическим веществом достоен награды.

Проведя здесь День Вооруженных сил в следующем году, мы также отметим огромную стойкость и дух Солсбери и продемонстрируем, что он открыт для бизнеса. Это замечательный город, богатый военной историей; он является прекрасным местом для посещения,

– подчеркнула глава британского правительства.

Власть Британии хочет продемонстрировать, что город открыт для бизнеса. Также отметили, что в городе состоятся международные спортивные соревнования "Игры Непокоренных-2019".

Напомним, что накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что город Солсбери, где были отравлены экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, безопасен для людей.