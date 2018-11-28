В составе сборной Украины по биатлону произошла серьезная замена перед Кубком мира

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный не сможет выступить в смешанной эстафете в Поклюке на первом этапе Кубка мира в сезоне.

На заключительном сборе в австрийском Обертиллиасе у капитана мужской команды начались проблемы со здоровьем в связи с вирусным заболеванием. Пидручный не бежал контрольные гонки с участием украинских биатлонистов, но все же планировался на последний этап смешанной эстафеты, который состоится в воскресенье, 2 декабря.

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В итоге старший тренер мужской сборной Юрай Санитра, решил поберечь спортсмена для личных гонок, а в составе смешанной эстафеты его заменит Сергей Семенов.

По состоянию на данный момент могу сказать, что Прима уже готовится к первым стартам, а вот восстановление Пидручного еще продолжается. И те проблемы, которые есть у Димы, немного нарушают нашу стратегию подготовки к первым стартам: в смешанной эстафете Пидручный стартовать не будет, и вместо него выступит Сергей Семенов ,

– цитирует тренера Biathlon.com.ua.

Напомним, что этап Кубка мира по биатлону в Поклюке откроет новый биатлонный сезон 2018/19 и продлится с 2-го по 9 декабря. Одиночная смешанная эстафета пройдет в 13:00 в воскресенье, 2 декабря, а классическая смешанная эстафета – в 15:00.

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