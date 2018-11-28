В составе сборной Украины по биатлону произошла серьезная замена перед Кубком мира
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный не сможет выступить в смешанной эстафете в Поклюке на первом этапе Кубка мира в сезоне.
На заключительном сборе в австрийском Обертиллиасе у капитана мужской команды начались проблемы со здоровьем в связи с вирусным заболеванием. Пидручный не бежал контрольные гонки с участием украинских биатлонистов, но все же планировался на последний этап смешанной эстафеты, который состоится в воскресенье, 2 декабря.
Читайте также: Стал известен состав сборной Украины на первый в сезоне Кубок мира по биатлону
В итоге старший тренер мужской сборной Юрай Санитра, решил поберечь спортсмена для личных гонок, а в составе смешанной эстафеты его заменит Сергей Семенов.
По состоянию на данный момент могу сказать, что Прима уже готовится к первым стартам, а вот восстановление Пидручного еще продолжается. И те проблемы, которые есть у Димы, немного нарушают нашу стратегию подготовки к первым стартам: в смешанной эстафете Пидручный стартовать не будет, и вместо него выступит Сергей Семенов ,
– цитирует тренера Biathlon.com.ua.
Напомним, что этап Кубка мира по биатлону в Поклюке откроет новый биатлонный сезон 2018/19 и продлится с 2-го по 9 декабря. Одиночная смешанная эстафета пройдет в 13:00 в воскресенье, 2 декабря, а классическая смешанная эстафета – в 15:00.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Выбор редакции
-
Порошенко подписал закон о введении военного положения в Украинесегодня , 11:34
-
Олег Сенцов восстанавливается после голодовки: известно состояние украинского политзаключенногосегодня , 11:01
-
Военное положение в Украине: Парубий подписал соответствующий закон – теперь слово за Порошенкосегодня , 10:26