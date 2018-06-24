В Совете Европы жестко отреагировали на нападение на ромов во Львове

Совет Европы осудил нападение на лагерь ромов в Львове и требует прозрачного и быстрого расследования инцидента.

Об этом заявил пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтґен в своем Twitter.

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"Мы осуждаем нападение на ромов, о чем сегодня сообщила полиция. Мы напуганы, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", – написал он.

#Ukraine: We condemn another attack on #Roma people, as reported by police today. We are horrified this time one person was killed. We expect a full and transparent investigation without delay. https://t.co/97tI5WuPvU — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) June 24, 2018

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения.