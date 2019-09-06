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      В список на обмен включены моряки, Сенцов и еще 10 политзаключенных, – российские СМИ

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / tass.ru

      В список для выдачи Украине политзаключенных в рамках обмена включили 24 пленных моряков и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.

      Об этом сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По словам источника, сначала Москва и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35", но до 7 сентября в эту формулу могут внести изменения. Переговоры продлятся до этой даты.

      Читайте также: Цемаха обменяют на Сенцова, – российские СМИ

      Под вопросом остается выдача Украине Станислава Клиха и Николая Карпюка, которых незаконно задержали в России по обвинению в якобы участии в боевых действиях в Чечне. Ранее о том, что у Москвы "особая позиция" по выдаче этих пленников говорил президент России Владимир Путин на встрече со своим кумом, украинским нардепом Виктором Медведчуком.

      Под вопросом остается и выдача Украине работников СБУ – членов трех экипажей, захваченных вместе с украинскими моряками возле Керченского пролива.

      Что известно об обмене пленными между Украиной и Россией?

      Возвращения украинцев из русского плена ожидали в конце лета. Так, утром 30 августа в аэропорт "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов и родственники захваченных Россией украинских моряков. Ведь генпрокурор Руслан Рябошапка и адвокат пленников Илья Пономарев распространили непроверенную информацию о том, что уже в ближайшее время в аэропорт прибудет самолет с украинцами. Эту информацию быстро разнесли российские СМИ. В конце концов, она оказалась ложной и до сих пор никто из украинцев домой не вернулся.

      Настоящая дата обмена удерживаемыми лицами неизвестна до сих пор. СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают о 7 сентября. В то же время масштабный обмен анонсировал и российский президент Владимир Путин – после того, как украинский суд отпустил фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Обмен пленными Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Заложники Украинские моряки в плену
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