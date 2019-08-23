В споре с "Барабашово" харьковская городская власть стала стороной конфликта, – депутат Черняк

Вопрос был внесен на рассмотрение сессии неожиданно, его не рассматривали на постоянных комиссиях.

Переименование КП "Харьков-Топливо" в КП "Городской торговый рынок" на последней сессии Харьковского горсовета произошло "из политической целесообразности лично для мэра города Геннадия Кернеса и связано со спором вокруг ТЦ "Барабашово", где городские власти выступили одной из сторон конфликта. При этом, в городе более 95% всех коммунальных предприятий города – убыточны. Об этом заявил депутат горсовета, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра Игорь Черняк.

Насколько я понял, власти планируют использовать это коммунальное предприятие как один из элементов в том споре, который сейчас идет вокруг рынка "Барабашово" между его акционерами и городской властью, которая собственно и является в настоящее время одной из сторон конфликта,

– считает Игорь Черняк.

Он отметил, что вопрос был внесен на рассмотрение сессии неожиданно, его не рассматривали на постоянных комиссиях, вынесли только на совместное заседание комиссий за несколько дней до сессии. Причем докладывавший директор профильного департамента не смог ответить на вопрос, чем будет заниматься КП. Поэтому можно сделать вывод, что его создание произошло "из политической целесообразности лично для господина Кернеса, что стало понятно также из ответа мэра о целесообразности создания такого КП".

Игорь Черняк подчеркнул, что коммунальные предприятия могут создаваться либо для удовлетворения потребностей жителей города, либо для наполнения бюджета. А в Харькове 95% из более чем 60 КП – убыточны.

Если создавать новое коммунальное предприятие, надо четко объяснить, для чего оно создается, какие потребности громады оно будет удовлетворять или как будет зарабатывать для бюджета, зачем оно вообще нужно городу. Ничего этого мы от Кернеса не услышали,

– отметил депутат.

Игорь Черняк также рассказал, что предприятие "Харьков-Топливо", которое было создано несколько лет назад для обеспечения коммунальных предприятий города горюче-смазочными материалами, фактически никакой деятельности не вело, существуя только на бумаге.

"За то, что предприятие несколько лет занималось непонятно чем, никто не понес ответственности, а теперь снова с не до конца понятной целью создается вместо него другое предприятие. Кажется, горсовет просто спешил с этим решением, поэтому выбрали самое ненужное из коммунальных предприятий и перепрофилировали его, ведь создание нового КП требует времени. Но коммунальные предприятия не должны создаваться только потому, что так решил мэр, – подчеркнул Игорь Черняк. – Какова его цель? Непонятно. Будет брать в аренду участки, сдавать кому-то, брать за это деньги – какие средства, в каком объеме – непонятно. Зная, как работают коммунальные предприятия Харькова – у нас было даже КП "Городской ломбард" и даже он был убыточен – то этот "Городской торговый рынок" тоже, возможно, окажется убыточным".