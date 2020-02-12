В среду, 12 февраля, в Киеве ограничат движение по Северному мосту

В течение среды, 12 февраля, частично будет ограничено движение по Северному мосту Киева. В первой половине дня ограничения будут действовать в направлении Троещины, а во второй – в сторону станции метро "Почайна".

Ограничения движения будут связаны с проведением текущего ремонта на мосту, сообщает КП "Киевавтодор".

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Как будут ограничивать движение:

с 9 до 14 часов – в направлении Троещины;

с 14 до 20 часов – в сторону станции метро "Почайна".

Чтобы меньше влиять на трафик, в первой половине дня будем работать в направлении Троещины, а после обеда – в сторону станции метро "Почайна",

– поясники в "Киевавтодоре".

В компании сразу же извинились за неудобства, которые могут возникнуть из-за ограничения движения.

Северный мост в Киеве: смотрите карту