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      В среду, 12 февраля, в Киеве ограничат движение по Северному мосту

      19 Читати новину українською
      В Киеве ограничат движение по Северному мосту / ru.wikipedia.org

      В течение среды, 12 февраля, частично будет ограничено движение по Северному мосту Киева. В первой половине дня ограничения будут действовать в направлении Троещины, а во второй – в сторону станции метро "Почайна".

      Ограничения движения будут связаны с проведением текущего ремонта на мосту, сообщает КП "Киевавтодор".

      К слову: Большое строительство: Гончарук поручил главам областей подготовить планы

      Как будут ограничивать движение:

      • с 9 до 14 часов – в направлении Троещины;
      • с 14 до 20 часов – в сторону станции метро "Почайна".

      Чтобы меньше влиять на трафик, в первой половине дня будем работать в направлении Троещины, а после обеда – в сторону станции метро "Почайна",
      – поясники в "Киевавтодоре".

      В компании сразу же извинились за неудобства, которые могут возникнуть из-за ограничения движения.

      Северный мост в Киеве: смотрите карту

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Укравтодор Дороги Новости Киева Новости Украины Ремонт
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