В США 12-летний школьник застрелил профессионального боксера

В американском городе Ювалде (штат Техас) 12-летний ребенок застрелил профессионального боксера, которому было 24 года. Погибшего спортсмена зовут Джон Ванметер.

Боксер находился у себя дома вместе с подругой и двумя детьми, когда услышал, что кто-то пытается проникнуть в его жилище. Ванметер пошел узнать, в чем дело. Тогда его подруга услышала выстрел.

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Как информирует Boxing Scene, пуля попала спортсмену точно в голову – его доставили в больницу, где он умер. Свидетели рассказали полиции, что видели у дома человека, одетого во все черное и с банданой на лице. Вскоре убийцу обнаружили: им оказался 12-летний ученик местной школы.

По законодательству Техаса, если преступник не достиг совершеннолетия, то он может попасть за решетку на срок до 40 лет.

За профессиональную карьеру Ванметер провел 6 боев и в двух последних победил. Следующий поединок был запланирован на февраль.

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