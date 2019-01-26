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      В США 12-летний школьник застрелил профессионального боксера

      73 Читати новину українською
      12-летний школьник застрелил профессионального боксера
      12-летний школьник застрелил профессионального боксера / boxingscene.com

      В американском городе Ювалде (штат Техас) 12-летний ребенок застрелил профессионального боксера, которому было 24 года. Погибшего спортсмена зовут Джон Ванметер.

      Боксер находился у себя дома вместе с подругой и двумя детьми, когда услышал, что кто-то пытается проникнуть в его жилище. Ванметер пошел узнать, в чем дело. Тогда его подруга услышала выстрел.

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      Как информирует Boxing Scene, пуля попала спортсмену точно в голову – его доставили в больницу, где он умер. Свидетели рассказали полиции, что видели у дома человека, одетого во все черное и с банданой на лице. Вскоре убийцу обнаружили: им оказался 12-летний ученик местной школы.

      По законодательству Техаса, если преступник не достиг совершеннолетия, то он может попасть за решетку на срок до 40 лет.

      За профессиональную карьеру Ванметер провел 6 боев и в двух последних победил. Следующий поединок был запланирован на февраль.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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