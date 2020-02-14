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      В США 5-летний мальчик вынес из огня сестру и вернулся за собакой

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      Мальчик спас сестру и собаку из огня в США / Bartow County Fire Department

      В американском штате Джорджия пятилетний мальчик Ной Вудс вынес из пылающего дома свою двухлетнюю сестру. После этого маленький герой вернулся, чтобы спасти собаку.

      Ной проснулся, почувствовав огонь в комнате, сообщает CNN. Там мальчик спал со своей двухлетней сестрой.

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      Ной не запаниковал, а взял девочку и вынес ее из дома через единственный возможный выход – открытое окно. После этого он вернулся в дом и вынес оттуда собаку. Впоследствии потом побежал в соседний дом, где живет его дядя, и попросил о помощи.

      Действий пятилетнего мальчика помогли предотвратить трагедию, сообщили в местной пожарной службе. В доме, кроме него и двухлетней сестры, на момент пожара спали еще шестеро членов семьи.

      Мы уже видели, как дети сообщали своим родителям об опасности. Однако чтобы пятилетний мальчик был достаточно бдительным, чтобы это сделать... Достаточно необычно,
      – сказал Дуэйн Джемисон, глава пожарной службы Бартоу.

      У США хлопчик врятував сестру та собаку із вогню
      Ной Вудс / Источник: Bartow County Fire Department

      Причиной пожара стало короткое замыкание в спальне Ноя. Он и еще четыре члена семьи получили незначительные ожоги и легкое отравление угарным газом. Местная пожарная служба отметила Ноя наградой за спасение людей и назвала "почетным пожарным".

      "Божьей милостью все девять членов нашей семьи смогли выбраться из дома. Если бы не Ной, нас могло бы уже и не быть", – сказал дедушка Ноя Дэвид Вудс.

      Семья Вудс тем временем запустила кампанию по сбору средств, чтобы восстановить уничтоженный при пожаре дом.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Пожар Дети и несовершеннолетние
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