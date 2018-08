В США атеистам отказали в иске убрать с долларов надпись "Мы верим в Бога"

Суд штата Миннесота в США отказал в иске удалить с американских банкнот и монет выражение In God We Trust, что в переводе означает "Мы верим в Бога".

Само требование сформировала группа атеистов. Она убеждена, что эта фраза на деньгах противоречит первой поправке в Конституцию США, которая гарантирует свободу вероисповедания.

Суд отклонил жалобу, ссылаясь на решение Верховного суда 2014 года в похожем деле. Тогда истец требовал отменить чтение молитвы перед началом судебных заседаний. Однако в учреждении заявили, что эта процедура является глубоко укоренившейся традицией, и в иске отказали.

Судья, который сейчас рассматривал дело, убежден, что лозунг In God We Trust также является традицией прошлых веков и не противоречит действующему законодательству США, согласно которому установление любой государственной религии в стране запрещено.

Отметим, что фраза In God We Trust сначала появилась на монетах в 1864 году – в разгар гражданской войны Севера и Юга. На банкнотах – с середины 60-х годов ХХ века, после того, как в 1956 году выражение In God We Trust стало национальным лозунгом.