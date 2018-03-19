В США беспилотное авто Uber насмерть сбило женщину: компания прекращает испытания
В понедельник, 19 марта, беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину-пешехода в городе Тампа, что в американском штате Аризона. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.
Об этом сообщает The New York Times.
Инцидент стал первым известным случаем гибели пешехода в результате аварии с участием беспилотного автомобиля.
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В момент ДТП в салоне находился водитель, однако транспортное средство работало в автономном режиме. Женщину срочно госпитализировали в больницу, однако там она умерла от полученных травм.
Поэтому, Mind сообщает, что Uber приостанавливает испытания беспилотных автомобилей.
"Испытания беспилотных автомобилей приостанавливается в Питтсбурге, Сан-Франциско, Торонто и Фениксе", – говорится в сообщении.
Согласно заявлению Uber, компания также предоставит властям все необходимое содействие в расследовании инцидента.
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