В США боксер сбежал с ринга после начала боя: курьезное видео
Американский боксер Кертис Харпер, который должен был драться с нигерийцем Эфе Аджагбой, вышел в ринг, получил предстартовые инструкции от рефери, но сразу после гонга, который возвестил о начале 1-го раунда, добровольно покинул поле боя.
Разумеется, за такую выходку Харперу было присуждено поражение из-за дисквалификации, пишет "Террикон".
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Позже Харпер объяснил, что такое поведение было знаком протеста. По мнению Харпера, ему слишком мало заплатили за этот бой, так что он потребовал уважения к своей персоне.
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Источник: 24 Канал
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