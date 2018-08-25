В США боксер сбежал с ринга после начала боя: курьезное видео

Американский боксер Кертис Харпер, который должен был драться с нигерийцем Эфе Аджагбой, вышел в ринг, получил предстартовые инструкции от рефери, но сразу после гонга, который возвестил о начале 1-го раунда, добровольно покинул поле боя.

Разумеется, за такую выходку Харперу было присуждено поражение из-за дисквалификации, пишет "Террикон".

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Позже Харпер объяснил, что такое поведение было знаком протеста. По мнению Харпера, ему слишком мало заплатили за этот бой, так что он потребовал уважения к своей персоне.

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