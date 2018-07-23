В США будущая невестка Меган Маркл арестована за домашнее насилие

В пятницу, 20 июля, полиция в штате Орегон арестовала невесту брата герцогини Сассекской Томаса Маркла-младшего, американку Дарлин Блаунт.

37-летняя Дарлин Блаунт арестована по обвинению в домашнем насилии. Отмечается, что жертвой стал 51-летний брат Меган Маркл Томас. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также: Как Меган Маркл относится к Кейт Миддлтон

Невесту Томаса Маркла-младшего обвинили в нападении четвертой степени - осознанное или случайное нанесение жертве телесных повреждений, также с применением оружия. Однако через сутки, которые Дарлин провела за решеткой, ее освободили под залог, размер которого не уточняется.

Заметим, что Меган Маркл и ее муж принц Гарри не комментируют эти сообщения. Кроме того, герцогиня не поддерживает отношения ни со своим братом Томасом, ни со своей единокровной сестрой Самантой Маркл.

Дарлин Блаунт – невеста брата Меган Маркл

Известно, что это уже второй арест Дарлин Блаунт. Первый был накануне Нового года, в декабре 2017 года. Тогда Блаунт сама вызвала полицию и сообщила, что Томас Маркл-младший приревновал ее в баре к другому мужчине. А когда они вернулись домой, набросился на нее с кулаками.

Патрульные, которые приехали на вызов, обнаружили Томаса со следами побоев на лице. Он сам ничего не говорил, однако его невеста убеждала, что брат Меган сам упал и ударился головой.

Правоохранители не поверили словам женщины и арестовали Дарлин на двое суток. Ее отпустили после того, как Томас назвал инцидент недоразумением.

Напомним, старший брат герцогини Томас Маркл-младший написал письмо королеве Великобритании Елизавете II с призывом не допустить повторения такой же трагедии, как это случилось с погибшей принцессой Дианой.