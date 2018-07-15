В США будут просить выдать русских шпионов, которых обвиняют во вмешательстве в выборы

Посол США в Российской Федерации Джон Хантсман заявил, что Вашингтон будет работать над запросом о выдаче 12 офицеров российской разведки, против которых выдвинуты обвинения в причастности к кибератаке во время президентских выборов в США 2016 года.

Об этом сообщает Politico.

Читайте также: В Белом доме не верят, что Путин не знал о вмешательстве в американские выборы

Он отметил, что офис ФБР и посольство США в Москве будут работать над экстрадицией обвиняемых россиян.

А американский посол заявил, что не может быть уверен, затронет ли президент Дональд Трамп этот вопрос на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Я не знаю, спросит он или нет. Это может быть частью повестки дня. Это может быть частью их двусторонней встречи. Посмотрим", – заявил Хантсман.

Напомним, Министерство юстиции США обвинило 12 российских разведчиков во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. В конце 2017 года издание The New York Times сообщило, что расследование о вероятной связи штаба Дональда Трампа с Россией началось после "наводки" из Австралии. Так, в мае 2016 года помощник Трампа Джордж Пападопулос в разговоре с верховным комиссаром Австралии в Британии Александром Даунером оговорился, что Москва собирает компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Впоследствии Австралия сообщила о случившемся ФБР.