В США частично обрушился многоэтажный отель: по меньшей мере один человек погиб – фото, видео

В субботу, 12 октября, в Новом Орлеане обвалился 18-этажный отель Hard Rock Hotel. Он находился в процессе строительства. По официальным данным, погиб по меньшей мере один человек. Еще двух строителей считают пропавшими без вести, 18 пострадавших доставлены в больницу.

Об этом сообщил начальник городского управления противопожарной охраны Тим Макконнелл на пресс-конференции, сообщает телеканал CNN.

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Отмечается, что обвалились до восьми этажей здания. Точно известно, что в результате трагедии погиб один человек, еще 18 человек, состояние которых медики оценивают как стабильное, доставлены в городские больницы.



Обвалилось несколько этажей гостиницы / Фото Twitter @Loyola_Maroon



На строительстве работало 45 строителей на момент трагедии / Фото Twitter @Loyola_Maroon

Власти ведут поиск двух из 45 строителей, которые работали внутри недостроенного отеля на момент разрушения.

Мы считаем, что знаем, где они находятся, хотя визуально засечь их нет возможности. Мы считаем, что они живы. Поиск двух строителей ведется с помощью служебных собак и беспилотников,

– заявил Макконнелл.



Спасатели ищут двух строителей под завалами / Фото Twitter @Loyola_Maroon

Глава пожарной службы предупредил о высокой вероятности нового разрушения здания. Пожарные сильно озабочены, из-за возможности падения на здание строительного крана, который стоит нестабильно.



Существует возможность очередного разрушения здания / Фото Twitter @Loyola_Maroon

Полиция и пожарные эвакуировали людей из зданий, расположенных вблизи строительства.

Смотрите видео разрушения здания под несколькими ракурсами:

INCREDIBLE VIDEO: Viewer video from Michael Dalle captures the moment the construction site for the Hard Rock Hotel collapsed on Canal Street Saturday morning. No injuries reported. Stay with WWL-TV for more. pic.twitter.com/AxkbniBrZI — WWL-TV (@WWLTV) October 12, 2019