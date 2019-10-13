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      В США частично обрушился многоэтажный отель: по меньшей мере один человек погиб – фото, видео

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      Трагедия произошла в Новом Орлеане
      Трагедия произошла в Новом Орлеане / CNN

      В субботу, 12 октября, в Новом Орлеане обвалился 18-этажный отель Hard Rock Hotel. Он находился в процессе строительства. По официальным данным, погиб по меньшей мере один человек. Еще двух строителей считают пропавшими без вести, 18 пострадавших доставлены в больницу.

      Об этом сообщил начальник городского управления противопожарной охраны Тим Макконнелл на пресс-конференции, сообщает телеканал CNN.

      Важно: Автобус столкнулся с микроавтобусом на Буковине: пострадали 9 человек, среди них беременная и дети

      Отмечается, что обвалились до восьми этажей здания. Точно известно, что в результате трагедии погиб один человек, еще 18 человек, состояние которых медики оценивают как стабильное, доставлены в городские больницы.

      Обвал готелю в США
      Обвалилось несколько этажей гостиницы / Фото Twitter @Loyola_Maroon

      Обвал готелю в США
      На строительстве работало 45 строителей на момент трагедии / Фото Twitter @Loyola_Maroon

      Власти ведут поиск двух из 45 строителей, которые работали внутри недостроенного отеля на момент разрушения.

      Мы считаем, что знаем, где они находятся, хотя визуально засечь их нет возможности. Мы считаем, что они живы. Поиск двух строителей ведется с помощью служебных собак и беспилотников,
      – заявил Макконнелл.

      Обвал готелю в США
      Спасатели ищут двух строителей под завалами / Фото Twitter @Loyola_Maroon

      Глава пожарной службы предупредил о высокой вероятности нового разрушения здания. Пожарные сильно озабочены, из-за возможности падения на здание строительного крана, который стоит нестабильно.

      Обвал готелю в США
      Существует возможность очередного разрушения здания / Фото Twitter @Loyola_Maroon

      Полиция и пожарные эвакуировали людей из зданий, расположенных вблизи строительства.

      Смотрите видео разрушения здания под несколькими ракурсами:

       

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Жертвы Аварии и ДТП Новости США
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